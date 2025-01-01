高校生や大学生を対象にした60秒の魅力的な動画を作成し、動画を使った学生レポートの作成の簡単さを示します。ビジュアルスタイルは現代的で鮮やかにし、アニメーションテキストとグラフィックを取り入れ、熱意あるナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を強調し、ユーザーがどのように簡単に書かれたコンテンツを動的なプレゼンテーションに変えることができるかを示し、教育用動画作成ツールとして理想的であることを示します。

ビデオを生成