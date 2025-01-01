将来有望な高校アスリートのトップスキルとスポーツへの情熱を紹介する、大学のコーチやスカウトをターゲットにしたダイナミックな60秒の学生募集ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでプロフェッショナルであり、HeyGenのスクリプトからのテキストを使用したインスパイアリングなナレーションで補完され、彼らのスキルビデオが際立つようにします。

