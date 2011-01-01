学生 プロジェクトビデオクリエイター：教室で創造性を解き放つ
人工知能のアバターを含む教育用ビデオメーカーで学生に力を与え、魅力的でインタラクティブな学習体験を提供します。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
この60秒のナレーションは、HeyGenの教室向けビデオクリエーターを使って生徒にインスピレーションを与えたい教育者に最適です。教師と学生を対象にしており、プラットフォームのスクリーンレコーディング機能とメディアライブラリを使用して魅力的な教育コンテンツを作成する方法を示しています。ビジュアルスタイルはクリーンで情報的で、コラボレーティブなビデオ編集に焦点を当てており、学生が自分のアイデアと創造性を提供することを可能にします。また、ビデオ制作プロセスを迅速化するために、スクリプトからテキストをビデオに変換する簡単さも強調しています。
技術的な知識を持つ学生向けに設計された30秒のビデオで、ビデオ制作の技術的な側面を探求することに熱心です。このビデオは、アスペクト比のサイズ変更やエクスポートなど、HeyGenのビデオ作成ツールの能力を強調しており、プロジェクトが洗練されてプロフェッショナルであることを保証します。ターゲットオーディエンスはデジタルメディアとビデオ制作に興味のある学生です。ビジュアルスタイルはエレガントでモダンで、HeyGenを教育ビデオ制作の強力なツールにする技術的特徴に焦点を当てています。
この45秒のビデオでは、学生と教育者がHeyGenの教育ビデオクリエーターを使用して共同プロジェクトを行う利点を発見できます。ターゲットオーディエンスには、創造性とチームワークを重視する学生と教師の両方が含まれています。ビデオは、アクセシビリティと理解を向上させるための字幕の使用を示し、魅力的でカラフルなビジュアルスタイルを持っています。物語は、リアルタイムでのコラボレーションをサポートするプラットフォームの能力を強調し、それがグループプロジェクトやインタラクティブな学習体験に理想的な選択肢になることを示しています。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、多機能なビデオ作成ツールを提供し、学生のプロジェクトビデオを魅力的に作成したり、教室での学習体験を向上させるために、学生と教育者を力づけます。共同ビデオ編集やインタラクティブビデオの機能などを備えており、HeyGenは教育コンテンツ作成のプロセスを簡素化します。
もっと多くのコースを作成し、世界中のもっと多くの学生に届けましょう.
Leverage HeyGen to develop comprehensive educational videos that expand your reach and impact in the classroom.
AIを活用して教育における参加と維持を促進する.
Enhance student engagement and retention by using HeyGen's AI-powered tools to create captivating and interactive educational videos.
よくある質問
HeyGenが学生プロジェクトのビデオをどのように改善できるか？
HeyGenでは、学生がAIアバターやスクリプトからのテキストをビデオに変換して魅力的なビデオを作成できる強力なビデオ作成ツールを学生プロジェクト用に提供しています。カスタマイズ可能なテンプレートやシーンを使用して、学生は簡単に創造的なアイデアを実現することができます。
HeyGenが教室でのビデオ作成に理想的な特徴は何ですか？
HeyGenは、オフボイス生成や字幕などのツールを提供する、教室向けの優れたビデオ作成者です。リアルタイムのコラボレーション機能により、教師と生徒がビデオプロジェクトでスムーズに一緒に作業することができます。
HeyGenはビデオの共同編集をサポートしていますか？
はい、HeyGenはリアルタイムでの共同作業や共有メディアライブラリなどの機能を備えたビデオ編集の共同作業をサポートしています。これにより、チームがビデオプロジェクトで一緒に作業することが容易になり、編集プロセスをスムーズで効率的に保証します。
HeyGenがビデオ作成のために提供する技術ツールは何ですか？
HeyGenは、画面録画やアスペクト比のサイズ変更などの技術的特徴を備えた包括的なビデオ作成ツールを提供しています。これらのツールはブランドコントロールと組み合わせて使用することで、ユーザーが特定のニーズに合わせたプロフェッショナルな品質のビデオを制作することを可能にします。