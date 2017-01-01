学生オリエンテーションビデオジェネレーターで簡単なオンボーディング
AIアバターを使用して生成されたダイナミックなビデオで新入生を引き付け、学生のオンボーディングを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
見込み学生向けに2分間のダイナミックな教育ビデオを開発し、プロフェッショナルで魅力的なビジュアルとアップビートなサウンドトラックを通じてインタラクティブなキャンパスツアー体験を提供し、HeyGenのAIアバターとナレーション生成を利用してキャンパスを生き生きとさせます。
学生支援スタッフ向けに45秒の情報豊かなオリエンテーションビデオを制作し、明確なグラフィックと親しみやすいトーンでアクセス可能な重要な更新情報に焦点を当て、HeyGenの字幕/キャプションを取り入れて包括性を高め、関連するビジュアルを提供するメディアライブラリ/ストックサポートを活用して学生のオンボーディングを効率化します。
マーケティングチームと大学の管理者向けに90秒の包括的な学生オリエンテーションビデオジェネレーターのウォークスルーを設計し、洗練されたブランドビジュアルスタイルと権威あるナレーションを採用して機関の一貫性を維持し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してブランド統合を行い、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して迅速なコンテンツ作成を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用して学生オリエンテーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、コンテンツ作成を効率化する高度なAI搭載の学生オリエンテーションビデオジェネレーターです。スクリプトを魅力的なオリエンテーションビデオに簡単に変換するテキスト-to-ビデオ技術を活用し、リアルなAIアバターとナレーション生成を提供することで、大学の管理者にとって非常に効率的です。
HeyGenを使用して、大学のブランドに合わせたオリエンテーションビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、大学のロゴや特定の色を教育ビデオコンテンツにシームレスに組み込むことができます。多様なビデオテンプレートと直感的なビデオエディターを活用して、新入生とオンボーディングビデオのニーズに一貫性のあるプロフェッショナルな外観を作成できます。
HeyGenはオリエンテーションビデオをアクセスしやすくするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、統合された字幕/キャプションと高度なナレーション生成機能を通じて、オリエンテーションビデオを非常にアクセスしやすくします。これらのAI搭載ツールは、多様な学生層に対して明確なコミュニケーションを提供し、理解とエンゲージメントを向上させることで、学生のオンボーディングを効率化します。
大学の管理者はHeyGenを使用してどのくらい迅速に高品質な学生オリエンテーションビデオを制作できますか？
大学の管理者は、HeyGenの効率的なAI搭載ツールを使用して迅速に高品質な学生オリエンテーションビデオを制作できます。スクリプト作成支援やカスタマイズ可能なビデオテンプレートなどの機能を備えたHeyGenは、強力な学生オリエンテーションビデオメーカーとして機能し、制作時間を大幅に短縮しながらプロフェッショナルなオンボーディングビデオの出力を保証します。