学生オリエンテーションビデオジェネレーターで簡単なオンボーディング

AIアバターを使用して生成されたダイナミックなビデオで新入生を引き付け、学生のオンボーディングを効率化します。

新入生向けの1分間の魅力的なオンボーディングビデオを作成し、大学の管理者を対象に、歓迎的で情報豊かなビジュアルスタイルと明確なナレーションでキャンパスの基本情報を紹介し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ生成を行います。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
見込み学生向けに2分間のダイナミックな教育ビデオを開発し、プロフェッショナルで魅力的なビジュアルとアップビートなサウンドトラックを通じてインタラクティブなキャンパスツアー体験を提供し、HeyGenのAIアバターとナレーション生成を利用してキャンパスを生き生きとさせます。
サンプルプロンプト2
学生支援スタッフ向けに45秒の情報豊かなオリエンテーションビデオを制作し、明確なグラフィックと親しみやすいトーンでアクセス可能な重要な更新情報に焦点を当て、HeyGenの字幕/キャプションを取り入れて包括性を高め、関連するビジュアルを提供するメディアライブラリ/ストックサポートを活用して学生のオンボーディングを効率化します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームと大学の管理者向けに90秒の包括的な学生オリエンテーションビデオジェネレーターのウォークスルーを設計し、洗練されたブランドビジュアルスタイルと権威あるナレーションを採用して機関の一貫性を維持し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してブランド統合を行い、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して迅速なコンテンツ作成を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学生オリエンテーションビデオジェネレーターの仕組み

AI搭載ツールとプロフェッショナルなカスタマイズを使用して、新入生向けの魅力的なオリエンテーションビデオを簡単に作成し、オンボーディングを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
新入生向けの重要な情報をドラフトするか、AIスクリプト作成支援を使用してオリエンテーションビデオコンテンツを迅速に生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターやプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択し、親しみやすく一貫した顔でメッセージを伝えます。
3
Step 3
ブランディングを適用
機関のロゴ、色、その他のブランディングコントロールを統合し、オリエンテーションビデオが視覚的なアイデンティティに一致するようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
自動字幕/キャプション付きの高品質なオリエンテーションビデオを生成し、新入生と共有してオンボーディングを効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

管理者向けのビデオ制作を効率化

大学の管理者がAIアバターとビデオテンプレートを使用してプロフェッショナルなオリエンテーションビデオを迅速に制作できるようにします。

よくある質問

HeyGenはAIを使用して学生オリエンテーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、コンテンツ作成を効率化する高度なAI搭載の学生オリエンテーションビデオジェネレーターです。スクリプトを魅力的なオリエンテーションビデオに簡単に変換するテキスト-to-ビデオ技術を活用し、リアルなAIアバターとナレーション生成を提供することで、大学の管理者にとって非常に効率的です。

HeyGenを使用して、大学のブランドに合わせたオリエンテーションビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、大学のロゴや特定の色を教育ビデオコンテンツにシームレスに組み込むことができます。多様なビデオテンプレートと直感的なビデオエディターを活用して、新入生とオンボーディングビデオのニーズに一貫性のあるプロフェッショナルな外観を作成できます。

HeyGenはオリエンテーションビデオをアクセスしやすくするためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、統合された字幕/キャプションと高度なナレーション生成機能を通じて、オリエンテーションビデオを非常にアクセスしやすくします。これらのAI搭載ツールは、多様な学生層に対して明確なコミュニケーションを提供し、理解とエンゲージメントを向上させることで、学生のオンボーディングを効率化します。

大学の管理者はHeyGenを使用してどのくらい迅速に高品質な学生オリエンテーションビデオを制作できますか？

大学の管理者は、HeyGenの効率的なAI搭載ツールを使用して迅速に高品質な学生オリエンテーションビデオを制作できます。スクリプト作成支援やカスタマイズ可能なビデオテンプレートなどの機能を備えたHeyGenは、強力な学生オリエンテーションビデオメーカーとして機能し、制作時間を大幅に短縮しながらプロフェッショナルなオンボーディングビデオの出力を保証します。