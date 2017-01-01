学生オンボーディングビデオメーカー：簡単、魅力的、効果的
学生のオンボーディングを魅力的な学習体験に変えましょう。AIアバターとカスタムコンテンツを使用して、新入生向けのダイナミックなビデオを簡単に作成できます。
新入生向けに、図書館、技術サポート、学生会館などの重要なキャンパスリソースを案内する2分間の包括的なオリエンテーションビデオを開発してください。ダイナミックなカットと画面上のテキストを使用して重要な情報を強調し、詳細を提示するために役立つAIアバターをフィーチャーします。このHeyGenのAIアバターの使用により、教育環境でのオンボーディングビデオがより親しみやすく、情報豊富になります。
大学1年生を対象に、学問的誠実性の方針と重要なキャンパス規則を簡潔に説明する1分間のインパクトのあるビデオを制作してください。ビデオは情報豊かで明確なビジュアルスタイルを採用し、正確なテキストオーバーレイを使用し、HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを利用して一貫した高品質の外観を維持し、スクリプトからの重要な情報が簡単に理解できるようにします。
新入生全員向けに、学生用メールと基本的な学術ソフトウェアの設定方法を明確にステップバイステップで説明する実用的な1.5分のトレーニングビデオを作成してください。視覚的には、アニメーション化されたウォークスルーを取り入れ、技術的なステップに対して明確な視覚補助と正確なナレーションを組み合わせ、HeyGenの字幕/キャプションを使用して複雑な用語を強化し、多様な学習ニーズをサポートする効果的なテキストからビデオへの機能として機能します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアバターとナレーションを使ったAIビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を活用して、プロフェッショナルなAIビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが自然なAIナレーションとアニメーションアバターを生成し、コンテンツを生き生きとさせます。
HeyGenは学生や従業員のオンボーディングビデオの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、学生のオンボーディングビデオや従業員のオンボーディングトレーニングビデオに最適なAIビデオメーカーです。その直感的なプラットフォームにより、教育環境や企業トレーニング向けに包括的で影響力のあるコンテンツを制作できます。
HeyGenは字幕やテンプレートなど、どのような高度な機能を提供してビデオ制作を効率化しますか？
HeyGenは、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションや豊富なビデオテンプレートとシーンのライブラリを含む強力な機能を提供し、ビデオ編集を大幅に効率化します。これにより、広範な技術スキルを必要とせずに迅速でプロフェッショナルなコンテンツ制作が可能です。
HeyGenはブランディングとローカリゼーションのためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーをビデオにシームレスに統合できます。さらに、そのローカリゼーション機能により、多様なコンテンツの作成をサポートし、AI生成ビデオをグローバルな視聴者に関連性のあるものにします。