学生向けレッスンビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを迅速に作成
動的な教育ビデオでエンゲージメントを高めましょう。シームレスなボイスオーバー生成を活用して、複雑なトピックを学生に明確に説明します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大学生が複雑な研究を発表する必要がある場合に、HeyGenを利用してシームレスな「ビデオ作成」を行うための60秒のプロフェッショナルなビデオを開発してください。ビデオはクリーンでモダンな美学を採用し、シャープなトランジションと落ち着いた権威ある声を使用します。「AIアバター」がプレゼンテーションを行う方法を紹介し、学生がカメラに出る必要をなくしながら高いレベルのエンゲージメントを維持します。
成人学習者やプロフェッショナルを対象に、HeyGenを「AIビデオジェネレーター」として活用し、迅速なスキルリフレッシャーを求める人々に向けた30秒の簡潔な説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはインフォグラフィック主導でミニマリストデザインを採用し、情報豊かで明確な声を使用します。「字幕/キャプション」の利点を強調し、アクセシビリティと保持力を高め、複雑なトピックをすべての視聴者が簡単に理解できるようにします。
ESL学生向けに「語彙練習」に焦点を当てたインタラクティブな40秒の「レッスンジェネレーター」ビデオを作成してください。ビデオは遊び心のある励ましのあるビジュアルスタイルを持ち、シンプルなイラストと明確で発音された「ボイスオーバー生成」を使用して学習者を新しい単語やフレーズに導きます。高品質のボイスオーバーが発音練習を支援し、人間のプレゼンターを必要としない方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教師のために教育ビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとカスタムビデオテンプレートを使用して、テキストスクリプトを動的なビジュアルに変換することで、教師が魅力的な教育ビデオを簡単に作成できるようにします。このAIビデオジェネレーターは、ビデオ作成プロセス全体を効率化し、組み込みのボイスオーバーと自動字幕を使用して効率的なレッスン生成を可能にします。
HeyGenでの説明ビデオのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、カスタムビデオテンプレート、AIビジュアル、学校のロゴや色を統合するためのブランディングコントロールを含む、説明ビデオのための広範なカスタマイズを提供します。豊富なストックメディアライブラリからクリエイティブなアセットを簡単にドラッグ＆ドロップして、各シーンをパーソナライズできます。
HeyGenはビデオスクリプトをプロフェッショナルなレッスンビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、シンプルなビデオスクリプトをプロフェッショナルなレッスンビデオに驚くほど簡単に変換することに優れています。AI駆動の機能を利用して、自然な音声のボイスオーバーを生成し、自動的に字幕を追加することで、レッスン生成のワークフローを大幅にスピードアップします。
HeyGenはさまざまなビデオフォーマットとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動字幕を提供し、さまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズを可能にすることで、広範なアクセシビリティを確保しています。直感的なウェブベースのツールにより、ユーザーはテキストを使用してビデオを簡単に編集し、あらゆるオーディエンスに適した複数のフォーマットでエクスポートできます。