学生学習ビデオメーカーで魅力的な動画を作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオでスクリプトをダイナミックな教育動画に簡単に変換。学生のエンゲージメントを簡単に向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大学生や成人学習者向けに60秒のプロフェッショナルな動画を開発し、洗練されたモダングラフィックスとリアルなAIビジュアルで複雑な歴史的出来事を分解します。この洗練されたAI教育動画は、HeyGenのAIアバターを利用して、落ち着いた権威あるボイスオーバーで複雑な情報を提示し、高度な学習のための高いエンゲージメントと理解を確保します。
ソーシャルメディアの教育者向けに30秒のダイナミックなショート動画を作成し、迅速な学習のヒントを高速なビジュアルトランジションと画面上のテキストハイライトで示します。この魅力的なコンテンツは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたアイデアをエネルギッシュなビジュアルストーリーに変換し、アップビートなボイスオーバーを完備し、瞬時に学生の学習に最適です。
企業トレーナーや小規模ビジネスオーナー向けに50秒の簡潔な説明動画を制作し、クリーンでインフォグラフィックスタイルのビジュアルを使用して複雑な製品機能を簡素化します。HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを活用し、このプロフェッショナルなプレゼンテーションは、親しみやすく情報豊かなボイスオーバーを特徴とし、新入社員や潜在的なクライアントに効果的に重要な概念を伝え、エンゲージメントを高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenが理想的なAI教育動画メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、学生や教師が魅力的なコンテンツを簡単に作成できる理想的なAI教育動画メーカーです。テキスト-to-ビデオ作成、AIアバター、リアルなボイスオーバーにより、プロの動画制作スキルを必要とせずに、効果的な学習動画を実現します。
HeyGenでの教育動画コンテンツのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、さまざまなテンプレートやシーンを含む強力なツールを提供し、AIビジュアル、ブランディングコントロール、正確な字幕やキャプションを生成して、特定の学習目標に共鳴するパーソナライズされた説明動画を作成できます。
HeyGenは、動画制作の経験がない人でも使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、初心者でも簡単に動画を作成できるように設計されたアクセス可能なオンライン動画エディターです。使いやすいインターフェースと事前に構築されたテンプレートにより、プロフェッショナルなアニメーション動画を制作するために高度な動画制作スキルは必要ありません。
HeyGenはどのようにして学生のエンゲージメントを向上させることができますか？
HeyGenは、静的なコンテンツをAIビジュアルと魅力的なボイスオーバーを備えたダイナミックなアニメーション動画に変換することで、エンゲージメントを向上させます。これらの機能は、学生の学習をよりインタラクティブで記憶に残るものにする魅力的な説明動画を作成するのに役立ちます。