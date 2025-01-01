学生向け学習ビデオジェネレーター: 魅力的なレッスンを作成

HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して、複雑なトピックを学生向けの明確なビデオベースのレッスンに変換し、視覚的な学習を簡単に強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
試験に備える大学生向けに、濃密な歴史的内容を消化しやすい情報に変える、60秒の「AI教育動画」としての「ビデオスタディガイド」を作成してください。プロフェッショナルでドキュメンタリー風のビジュアルスタイルを採用し、リアルな`AIアバター`が要点を伝え、記憶を強化します。
サンプルプロンプト2
小学校の教室向けに、基本的な数学の概念を遊び心のあるキャラクター駆動のアニメーションスタイルで紹介する、30秒の「学生向けビデオレッスン」を作成できます。この動画は、HeyGenの`テンプレートとシーン`を活用して、視覚的に魅力的な動画を迅速に構築し、教育者に「カスタムビデオテンプレート」の利点を提供します。
サンプルプロンプト3
大学生向けに、新しいデジタルリサーチツールの使用法を示す50秒のチュートリアルを作成し、「コンテンツの整理」に重点を置きます。この動画は、クリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、正確な画面録画とオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenの`スクリプトからのテキストビデオ`機能を使用して詳細なスクリプトから効率的に生成されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学生向け学習ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで教育コンテンツを迅速に魅力的なビデオレッスンに変換し、複雑なトピックを理解しやすくします。

1
Step 1
スクリプトを作成
レッスン内容を入力し、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、学生向け学習ビデオジェネレーターのためにナラティブを自動的に構築します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
さまざまなテンプレートとシーンから選択したり、AIアバターを取り入れて、概念を視覚的に説明し、学生を引き付けることで視覚的な学習を促進します。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを追加
ボイスオーバー生成機能を利用して、明瞭でリアルなAIボイスを追加し、教育動画が情報を効果的かつプロフェッショナルに伝えることを保証します。
4
Step 4
レッスンをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して教育動画を最終化し、あらゆるプラットフォームに対応するインパクトのあるビデオベースのレッスンを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な科目を簡素化

難解な学術的概念や抽象的なアイデアを、より理解しやすい視覚的に魅力的なAI教育動画に変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして学生向け教育動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用したテキストからビデオへの作成を通じて、魅力的な教育動画の作成プロセスを簡素化します。教育者はカスタムビデオテンプレートとリアルなAIボイスを利用して、高品質な視覚学習コンテンツを効率的に制作し、複雑なトピックを明確な説明に変換できます。

HeyGenは学生向け学習動画にどのような視覚要素を組み込むことができますか？

HeyGenはユーザーがAIビジュアルと豊かなアニメーショングラフィックスを生成し、学生向け学習動画を強化することを可能にします。多様なAIアバターを含めたり、図を追加したり、視覚的な学習のために動的で魅力的なコンテンツを作成するためにビジュアルをカスタマイズできます。

HeyGenは教育コンテンツのためのリアルなボイスオーバーとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはリアルなAIボイスを使用した高品質なボイスオーバーの生成をサポートしており、ビデオベースのレッスンをより魅力的にします。さらに、すべての学生のアクセシビリティと理解を向上させるために、簡単に字幕を追加できます。

教育者はHeyGenを使って指導動画の外観と感触をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは教育者がカスタムビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを使用して指導動画を完全にカスタマイズすることを可能にします。これにより、ビデオスタディガイドやレッスンが学校や個人のブランドに完全に一致し、効果的なコンテンツの整理をサポートします。