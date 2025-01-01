学生指導ビデオメーカー: 魅力的な学習ガイドを作成

学生と教育者が動的なビデオ学習ガイドを作成できるようにします。AIを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオで、試験準備のために複雑なトピックを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校教師が挑戦的なグループプロジェクトを紹介するための45秒のインスピレーションを与える「学生指導ビデオメーカー」を開発し、現代的なデザインと親しみやすいAIアバターを利用します。この「ビデオ作成」作品は、HeyGenのAIアバターを最大限に活用して学生と直接つながり、ポジティブなトーンを設定し、熱意と明確さを伝えるべきです。
サンプルプロンプト2
都市ガーデニングに興味を持つ生涯学習者向けに、30秒の活気あるビデオを作成し、クイックスタートガイドとして設計します。この「AIビデオジェネレーター」プロジェクトは、クイックカット、アップビートな音楽、画面上のテキストを特徴とし、「ビデオをカスタマイズ」する方法を示します。HeyGenの字幕/キャプションを効果的に使用して、多様な視聴者がすべての重要なヒントを簡単に吸収できるようにします。
サンプルプロンプト3
大学院生がバーチャルシンポジウムで研究成果を発表するためのプロフェッショナルな90秒のビデオを制作します。この「ビデオメーカー」プロジェクトは、データビジュアライゼーションを備えたクリーンで権威あるビジュアルスタイルが必要で、HeyGenの高度なナレーション生成によって、詳細なビジュアルを補完し、最大のインパクトを確保する洗練された自信に満ちたナレーションを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学生指導ビデオメーカーの使い方

学習資料をAIで魅力的なビデオガイドに迅速に変換します。学生を力づけ、試験準備をこれまでにない方法で効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
学習ガイドのテキストをプラットフォームに直接貼り付けてください。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、コンテンツを動的なビジュアルナラティブに自動的に変換します。
2
Step 2
ビジュアルとナレーションを選択
テンプレートとシーンの多様なライブラリから、レッスンに最適な背景を選択してください。スクリプトから瞬時に生成されるプロフェッショナルなナレーションでエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズ
ガイダンスビデオを機関のアイデンティティに合わせてパーソナライズします。ブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴとカラーを適用し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
お好みのアスペクト比で指導ビデオを最終化してエクスポートします。さまざまなプラットフォームで学生と高品質の学習ガイドを簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

動的な学習ガイドを作成

複雑な科目や学習ガイドを魅力的なAIを活用したビデオストーリーに変換し、学生にとって学習をより記憶に残り、楽しいものにします。

background image

よくある質問

HeyGenは学生向けのAI学習ガイドビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、教育者と学生がAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なビデオ学習ガイドを迅速に生成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターがプロフェッショナルなナレーションを含む魅力的な教育ビデオに変換します。

HeyGenが迅速なビデオ作成に効果的なオンラインビデオエディターである理由は何ですか？

HeyGenは、使いやすいオンラインビデオエディターでビデオ作成を簡素化し、トレンドのテンプレートを豊富に提供します。ユーザーは自分のニーズに合わせてビデオを簡単にカスタマイズでき、広範な編集経験がなくても迅速なコンテンツ制作のための強力なツールとなります。

HeyGenは教育コンテンツのためのプロフェッショナルなナレーションとキャプションを提供していますか？

はい、HeyGenは高品質のナレーション生成と自動字幕を提供し、教育ビデオをプロフェッショナルでアクセスしやすくします。このAIを活用したツールは、学習者のために明確さとエンゲージメントを向上させ、コンテンツをより効果的にします。

HeyGenのビデオはブランディングやビジュアルスタイルに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、豊富なライブラリからの関連メディアを使用してビデオを簡単にカスタマイズできます。これにより、すべてのビデオがブランドのアイデンティティや特定の教育テーマに完全に一致することを保証します。