学生教育ビデオメーカー: より良いレッスンを構築
学生はプロフェッショナルな音声生成を使用して、プロジェクトベースの学習を魅力的にする教育ビデオを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
K-12の学生向けに「教師」が設計した60秒間のプロフェッショナルな説明ビデオを開発し、歴史的な出来事を示します。このビデオは、HeyGenの「教育ビデオテンプレート」を活用し、クリーンで説明的なビジュアルスタイルを持ち、メディアライブラリ/ストックサポートからのさまざまなシーンと魅力的なストックメディアを組み込んでいます。
大学生や生涯学習者向けに、最先端技術に関する30秒間のモダンで情報豊富な説明ビデオを制作し、「AI教育ビデオメーカー」がコンテンツ作成をどのように簡素化するかを強調します。HeyGenのAIアバターを利用して情報を明確に提示し、正確な字幕を追加して「教育ビデオの作成」を最大限に理解できるようにします。
グループプロジェクトの参加者向けに、効果的な「プロジェクトベースの学習」のステップを説明する40秒間の簡潔な指導ビデオを設計します。ビジュアルスタイルは協力的で指導的であり、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的にコアコンテンツを迅速に生成し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に適応させ、モダンな「ビデオメーカー」の力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは学生と教師のためのAI教育ビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ技術を使用して、教育者と学生が魅力的な教育ビデオを作成するのを支援します。スクリプトをダイナミックなコンテンツに迅速に変換できるため、さまざまな学習ニーズに理想的な学生教育ビデオメーカーです。
HeyGenは教育ビデオを効率的に作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは豊富な教育ビデオテンプレートライブラリを提供し、教師と学生が迅速に開始できるようにします。ドラッグアンドドロップインターフェースと強力な音声生成および字幕機能を組み合わせることで、高品質な学習コンテンツの作成を効率化します。
HeyGenは教育コンテンツのために複数の言語とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度な音声生成と自動字幕機能を通じて複数の言語をサポートし、すべての学習者に対するアクセシビリティを向上させます。これにより、教育ビデオがより広範で多様な視聴者に効果的に届くことを保証します。
HeyGenはカスタマイズされた学生教育ビデオプロジェクトをどのように支援しますか？
HeyGenは広範なカスタマイズを可能にし、学生がロゴや特定の色で教育ビデオをブランド化できるようにします。豊富なメディアライブラリとカスタムアニメーションを備えた強力なビデオメーカーで、ユニークで魅力的なプロジェクトベースの学習教材を作成できます。