学生教育ビデオメーカー: より良いレッスンを構築

学生はプロフェッショナルな音声生成を使用して、プロジェクトベースの学習を魅力的にする教育ビデオを簡単に作成できます。

176/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
K-12の学生向けに「教師」が設計した60秒間のプロフェッショナルな説明ビデオを開発し、歴史的な出来事を示します。このビデオは、HeyGenの「教育ビデオテンプレート」を活用し、クリーンで説明的なビジュアルスタイルを持ち、メディアライブラリ/ストックサポートからのさまざまなシーンと魅力的なストックメディアを組み込んでいます。
サンプルプロンプト2
大学生や生涯学習者向けに、最先端技術に関する30秒間のモダンで情報豊富な説明ビデオを制作し、「AI教育ビデオメーカー」がコンテンツ作成をどのように簡素化するかを強調します。HeyGenのAIアバターを利用して情報を明確に提示し、正確な字幕を追加して「教育ビデオの作成」を最大限に理解できるようにします。
サンプルプロンプト3
グループプロジェクトの参加者向けに、効果的な「プロジェクトベースの学習」のステップを説明する40秒間の簡潔な指導ビデオを設計します。ビジュアルスタイルは協力的で指導的であり、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的にコアコンテンツを迅速に生成し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に適応させ、モダンな「ビデオメーカー」の力を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学生教育ビデオメーカーの仕組み

AIと直感的なツールを活用して、学生と教師が簡単に魅力的な教育ビデオを作成し、効果的なプロジェクトベースの学習を実現します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
教育コンテンツに合わせた多様な**テンプレートとシーン**から選択します。これにより、明確で構造化された基盤が提供され、**教育ビデオ**の作成を簡単に始めることができます。
2
Step 2
ダイナミックなコンテンツを作成
書かれたスクリプトを**スクリプトからのテキストビデオ**を使用して視覚化に変換します。この強力な機能により、**学生**が包括的なビデオレッスンを簡単に作成できます。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声を追加
明確でプロフェッショナルなナレーションでプロジェクトを強化します。**音声生成**機能により、高品質なオーディオを追加し、教育メッセージを効果的に伝えることができます。
4
Step 4
字幕を適用し、エクスポート
自動**字幕/キャプション**を統合してアクセシビリティを向上させ、最終ビデオを完成させます。完成したら、磨かれたコンテンツを簡単にエクスポートし、魅力的な**プロジェクトベースの学習**のために共有する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマをアニメーション化

.

歴史的な出来事のような複雑な教育トピックを、AIを使用して生き生きとした説明で魅力的なビデオストーリーに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenは学生と教師のためのAI教育ビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ技術を使用して、教育者と学生が魅力的な教育ビデオを作成するのを支援します。スクリプトをダイナミックなコンテンツに迅速に変換できるため、さまざまな学習ニーズに理想的な学生教育ビデオメーカーです。

HeyGenは教育ビデオを効率的に作成するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは豊富な教育ビデオテンプレートライブラリを提供し、教師と学生が迅速に開始できるようにします。ドラッグアンドドロップインターフェースと強力な音声生成および字幕機能を組み合わせることで、高品質な学習コンテンツの作成を効率化します。

HeyGenは教育コンテンツのために複数の言語とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは高度な音声生成と自動字幕機能を通じて複数の言語をサポートし、すべての学習者に対するアクセシビリティを向上させます。これにより、教育ビデオがより広範で多様な視聴者に効果的に届くことを保証します。

HeyGenはカスタマイズされた学生教育ビデオプロジェクトをどのように支援しますか？

HeyGenは広範なカスタマイズを可能にし、学生がロゴや特定の色で教育ビデオをブランド化できるようにします。豊富なメディアライブラリとカスタムアニメーションを備えた強力なビデオメーカーで、ユニークで魅力的なプロジェクトベースの学習教材を作成できます。