45秒の個別学生成果報告ビデオを想像してください。これは、親と学生のためにデザインされ、学期中の個々の成長を祝うものです。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすく、学生のアート作品やプロジェクトのハイライトを紹介し、心を弾ませるバックグラウンドミュージックで補完されます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、心温まるナレーションを追加し、アクセシビリティのために字幕を含めることで、報告書を本当に心に残る記念品にします。

