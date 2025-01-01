ストレス管理トレーニングビデオジェネレーター：落ち着いたコンテンツを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、メンタルウェルネスと不安緩和のための落ち着いたビジュアルコンテンツを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいプロフェッショナルや人事チームを対象に、忙しい仕事の日中に即座に不安を和らげるためのクイックヒントを提供する30秒の簡潔なビデオを作成してください。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学を使用し、最小限で効果的なアニメーションを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して正確なナレーションを行います。
サンプルプロンプト2
ウェルネスアプリのユーザーを対象に、平和な瞬間を見つけるための60秒のガイド付き瞑想スニペットを開発してください。視覚と音声スタイルは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの穏やかな風景と優しい自然音を取り入れ、温かく導く声を伴って、静けさを呼び起こすものにしてください。
サンプルプロンプト3
マーケターが実用的なアドバイスでオーディエンスを引き付けるための50秒のパーソナライズされたストレス管理ビデオを生成してください。視覚的なプレゼンテーションは、HeyGenの表現力豊かなAIアバターを使用してコンテンツを提供し、ポジティブで励ましのある音声トーンと組み合わせて、魅力的でダイナミックなものにしてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ストレス管理トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して効果的なストレス管理トレーニングビデオを簡単に制作。メンタルウェルネスの取り組みに合わせた落ち着いたプロフェッショナルなコンテンツを作成するための高度な機能を活用します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ストレス管理コンテンツの概要を作成します。書かれたスクリプトをプラットフォームに直接貼り付けると、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が即座にビデオシーケンスに変換し、トレーニングの基盤を設定します。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを伝えるために多様なAIアバターライブラリから選択してエンゲージメントを高めます。プレゼンターの外見と声をパーソナライズして、オーディエンスに共感を呼び起こし、プロフェッショナルなトレーニング体験を作り出します。
3
Step 3
落ち着いたビジュアルを追加
メディアライブラリから穏やかな背景と落ち着いたビジュアルコンテンツを統合してスクリプトを補完します。これによりメッセージが強化され、学習と不安緩和に適した没入型の環境が作り出されます。
4
Step 4
プロダクションをエクスポート
ビデオが完成したら、簡単にフルHDでエクスポートします。完成したストレス管理トレーニングビデオは、人事チームや従業員と共有したり、ウェルネスアプリに統合して広く配信する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

落ち着いたモチベーショナルコンテンツを制作

インスピレーションを与え、落ち着いたビジュアルコンテンツを生成して、個人がストレス緩和とメンタルウェルネスの実践を効果的に導くことができます。

background image

よくある質問

HeyGenはストレス管理ビデオのための落ち着いたビジュアルコンテンツをどのように作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターを活用して、魅力的なストレス管理ビデオを制作することを可能にします。さまざまなビデオテンプレートから簡単に選択し、穏やかなビジュアルと組み合わせて効果的な落ち着いたビジュアルコンテンツを作成できます。

HeyGenはガイド付き瞑想コンテンツのためのAIアバターとAI声優をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなAI声優の多様なセレクションを提供しており、穏やかなガイド付き瞑想ビデオを生成するのに最適です。スクリプトを入力するだけで、魅力的で高品質な音声ビジュアル体験を作成できます。

HeyGenが効率的なストレス管理トレーニングビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、スクリプトからテキストビデオへの変換を簡単に行うことで、制作プロセス全体を効率化し、理想的なストレス管理トレーニングビデオジェネレーターとなります。その直感的なプラットフォームと強力なAIビデオジェネレーターは、制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenはさまざまなメンタルウェルネスアプリケーションのためにフルHDプロダクションをエクスポートできますか？

はい、HeyGenはフルHDプロダクションでビデオをエクスポートすることができ、メンタルウェルネスと不安緩和コンテンツがすべてのプラットフォームでプロフェッショナルに見えるようにします。この高品質な出力は、人事チーム、ウェルネスアプリ、さまざまなマーケティングイニシアチブに適しています。