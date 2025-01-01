ストリートウェアビデオメーカー：ブランドのビジュアルを高める

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンでダイナミックなストリートウェアマーケティングビデオを自動化し、ソーシャルメディアでの魅力的なビジュアルストーリーテリングを実現します。

Instagram ReelsやTikTok向けに、若いトレンドセッターをターゲットにした30秒のストリートウェアファッションビデオを作成してください。新しいドロップを待ち望む彼らに向けたこのダイナミックなビジュアルストーリーテリング作品は、衣装の全体的な動きを見せるクイックカットと、ユニークな衣服のディテールに焦点を当てたクローズアップを特徴とし、都会的なサウンドトラックに合わせて設定されます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なビジュアルストーリーを迅速に組み立て、『ドロップ』の美学を強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eコマースプラットフォーム向けに、潜在顧客に多様なスタイリングオプションをインスパイアすることを目的とした45秒の洗練された衣料ブランドビデオを制作してください。このビデオは、クリーンでモダンなビジュアルスタイルを採用し、さまざまな衣装を多様なAIアバターが着用する統一感のあるルックブック形式で提示します。スムーズで現代的なバックグラウンドミュージックを背景に、このビジュアルストーリーは最新のトレンドを洗練された方法で紹介し、ブランドのオンラインプレゼンスを高めます。
サンプルプロンプト2
ストリートウェアコレクションのデザインプロセスのユニークさを掘り下げ、ファッション愛好家やデザイナー志望者をターゲットにした60秒のクリエイティブビデオを開発してください。生の本格的なビジュアルスタイルを採用し、デザインスケッチ、布地の選択、初期プロトタイプのショットをスタイライズされたアニメーション要素と交互に挿入します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオによって生成された魅力的なナラティブが、ブランドのクリエイティブな旅を視聴者に案内し、期待感を高めるインスパイアリングなインストゥルメンタルサウンドトラックで強調されます。
サンプルプロンプト3
幅広いソーシャルメディアオーディエンスの注目を集めるためのインパクトのある15秒のプロモーションビデオ広告をデザインしてください。このダイナミックな作品は、多様な都市環境でのカスタマイズ可能な主要製品を紹介する急速なシーンチェンジを特徴とし、力強いビジュアルグラフィックスとインパクトのあるテキストオーバーレイを利用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームにシームレスに適応し、パンチの効いたエネルギッシュなボイスオーバーと都会的なサウンドスケープを伴います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ストリートウェアビデオメーカーの使い方

AIを使用してブランドのためのダイナミックで魅力的なストリートウェアファッションビデオを簡単に作成します。ソーシャルメディアやeコマース向けの魅力的なコンテンツを制作します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
事前にデザインされたテンプレートから選ぶか、自分のメディアをアップロードして、ユニークなストリートウェアストーリーの作成を始めましょう。
2
Step 2
ストリートウェアストーリーをカスタマイズ
製品画像、ビデオクリップ、テキストを追加します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、ファッションコンセプトをアニメーション化します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
ロゴやカスタムカラーを含むブランディングコントロールを適用して、ストリートウェアコンテンツに一貫したルックを確保し、ブランドのユニークなスタイルを注入します。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有
ビデオを完成させ、Instagram、TikTok、その他のプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でエクスポートし、ブランドのプレゼンスを高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ブランドの証言を紹介

.

AIを使って本物の顧客成功ストーリーやスタイリングビデオを紹介し、ストリートウェアブランドの信頼とコミュニティを構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディアで目立つユニークでオリジナルなファッションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストをAIアバターを使った魅力的なビジュアルストーリーに変換することで、ユニークでオリジナルなファッションビデオを作成する力を与えます。InstagramやTikTokなどのソーシャルメディアプラットフォームで共鳴するビジュアルストーリーテリングのための魅力的なファッションビデオを簡単に開発できます。

HeyGenは私の衣料ブランドのビデオ制作を効率化するためにどのようなファッションビデオテンプレートを提供していますか？

HeyGenは、衣料ブランドのビデオ制作を加速するために設計された多様なカスタマイズ可能なファッションビデオテンプレートを提供しています。これらの事前設計されたテンプレートを使用して、プロフェッショナルなマーケティングビデオや製品ビデオを迅速に生成し、eコマースでの存在感を高めることができます。

HeyGenはAIを使って最新のコレクションを紹介するストリートウェアビデオメーカーとして機能しますか？

もちろんです。HeyGenは、最先端のAIツールを活用してコレクションを強調する優れたストリートウェアビデオメーカーとして機能します。AIアバターと直感的な機能を活用して、視覚的に魅力的なストリートウェアファッションビデオやダイナミックな製品デモンストレーションを制作し、最新のトレンドを捉えます。

HeyGenはInstagramやTikTokなどのさまざまなプラットフォーム向けにダイナミックなマーケティングビデオを生成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、InstagramやTikTokなどのプラットフォーム向けにカスタマイズされたダイナミックなマーケティングビデオを簡単に生成し、衣料ブランドのeコマースプレゼンスを向上させます。テキスト-to-ビデオ、ボイスオーバー生成、アスペクト比のリサイズなどの機能を使用して、魅力的なプロモーションビデオやファッションリールを簡単に作成できます。