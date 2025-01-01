クリエイターのためのストリーミングアップデートビデオメーカー

スクリプトからのテキストを使用して、魅力的なビデオアップデートに瞬時に変換し、あらゆるプラットフォーム向けに洗練された短編コンテンツを簡単に作成できます。

コンテンツクリエイターやストリーマーを対象にした30秒のプロモーションビデオを作成し、主要なストリーミングアップデートを発表します。ビジュアルスタイルは、活気あるグラフィックとクイックカットを用いたスピーディーなもので、アップビートなエレクトロニック音楽とHeyGenのボイスオーバー生成を使用した明確で熱意あるナレーションが伴います。このビデオの目的は、ストリーミングアップデートビデオメーカーの新機能を視聴者に迅速に知らせ、短編コンテンツへの興奮を促すことです。

サンプルプロンプト1
YouTuberやTikTokerを目指す人々のために、動画編集やクリップ投稿を向上させるための45秒のインストラクションビデオを想像してください。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターが短編コンテンツを改善するための簡単なヒントを説明し、モダンでクリーンなビジュアル美学とソフトなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して情報を明確に提示し、新しいビデオメーカーがプラットフォームでアドバイスを簡単にフォローし適用できるようにします。
サンプルプロンプト2
プロフェッショナルなストリーマーやゲーミングコミュニティを対象にした、ライブストリーミングスタジオの新機能についての60秒の発表ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでプロフェッショナルなもので、シネマティックなトランジションとインパクトのある音響効果が特徴で、壮大なオーケストラトラックが下支えします。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての視聴者がこのマルチストリーミングソフトウェアアップデートの利点を理解できるようにし、コンテンツを包括的で魅力的なものにします。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした30秒のプロモーションビデオを制作し、新製品やサービスを紹介します。ビデオはコーポレートでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、クリーンなテキストアニメーションと控えめなブランディングを利用し、インスパイアリングで現代的なバックグラウンドミュージックに設定されています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ビジネスがどのように簡単にビデオコンテンツを作成し、テキストアニメーションを追加して主要な機能を強調し、潜在的な顧客にメッセージを効果的に伝えることができるかを示します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ストリーミングアップデートビデオメーカーの使い方

ストリームのための魅力的で影響力のあるビデオアップデートを作成します。プロフェッショナルなツールを使用して、新しいコンテンツ、スケジュール、または特別なイベントについて視聴者に簡単に知らせましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
ストリーミングアップデートを魅力的にするためにデザインされたさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンから選択して始めましょう。これがビデオの完璧な基盤を設定します。
2
Step 2
メディアをアップロード
映像や画像をシームレスにアップロードするか、豊富なメディアライブラリから選択してアップデートを充実させましょう。ストリームに関する重要な情報を組み込みます。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
ダイナミックなテキストアニメーションを追加して、重要な発表を強調し、視聴者を引きつけ続けましょう。ストリーミングニュースを明確に提示します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
ストリーミングアップデートビデオが完璧になったら、希望のアスペクト比と解像度でエクスポートします。作成したビデオをプラットフォームに直接共有して、視聴者に情報を伝えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビデオアップデートでインスパイアし情報を提供

ストリーミングコミュニティを魅了し、つながりを強化するためのインスパイアリングで情報豊かなビデオアップデートを作成し、視聴者の忠誠心を強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオコンテンツの作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用することで、シンプルなスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成できるようにし、さまざまなコンテンツニーズに対応する効率的なAI駆動のビデオメーカーです。

HeyGenが提供するビデオ編集のための高度な機能は何ですか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なトランジションやダイナミックなテキストアニメーションを含むクリップの編集と投稿のための包括的なツールを提供し、ナラティブを強化します。さらに、自動生成されたキャプションとボイスオーバー生成をサポートし、洗練されたプロダクションを実現します。

HeyGenはソーシャルメディア向けの短編コンテンツの制作に適していますか？

はい、HeyGenは短編コンテンツの生成に最適で、YouTube、Twitch、TikTokなどのプラットフォーム向けに魅力的なクリップを簡単に制作できます。プラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズをサポートし、どこでもビデオが美しく見えるようにします。

HeyGenはブランディングオプションと多様なメディアアセットを提供していますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールをユーザーに提供し、すべてのビデオに一貫してロゴやブランドカラーを統合できます。また、豊富なメディアライブラリとさまざまなテンプレートやシーンを提供し、クリエイティブプロジェクトを迅速に開始できます。