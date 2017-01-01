ストリーミングプラットフォームオンボーディングビデオメーカー：新規ユーザーを引き込む

カスタマイズ可能なテンプレートでプロフェッショナルなユーザーオンボーディングビデオを簡単に作成し、リテンションを向上させましょう。

新しいコンテンツクリエイターがストリーミングプラットフォームに参加する際に、彼らに必要なツールとガイドラインを迅速に紹介するための活気ある30秒のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュ、洗練されたモーショングラフィックスとアップビートな電子サウンドトラックを備え、明確で親しみやすいAIのナレーションと魅力的なAIアバターが「ストリーミングプラットフォームオンボーディングビデオメーカー」体験を案内します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
SaaSプロダクトマネージャー向けに、ユーザーオンボーディングプロセスの改善に焦点を当てた洗練された45秒の指導ビデオを作成してください。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学を持ち、穏やかなバックグラウンドミュージックと正確な字幕を備え、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、効果的な初回ユーザーエンゲージメントを示します。
サンプルプロンプト2
HRプロフェッショナルを対象とした60秒の歓迎の社員オンボーディングビデオを開発し、新入社員を会社文化にシームレスに紹介する方法を紹介します。トーンは親しみやすく励みになるもので、プロフェッショナルでありながら落ち着いた音楽スコアを使用し、高品質のAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、重要な情報を魅力的な形式で提供します。
サンプルプロンプト3
開発者やプロダクトスペシャリスト向けに、新しいソフトウェア機能を説明するダイナミックな30秒のチュートリアルビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは指導的で魅力的、クリアなオーディオを備え、複雑なステップを簡素化するように設計されており、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを最大限に活用して、魅力的で理解しやすい「チュートリアルビデオ」を作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ストリーミングプラットフォームオンボーディングビデオメーカーの使い方

ストリーミングプラットフォームのユーザーや社員のために、スムーズで情報豊かな紹介を保証する魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
基盤を作成する
プロフェッショナルなテンプレートを選択するか、スクリプトを入力してテキストビデオ機能を活用し、オンボーディングビデオプロジェクトを効率的に開始します。
2
Step 2
ビジュアルとブランドをカスタマイズする
AIアバターを追加し、ライブラリからメディアを統合し、ブランドの独自の色とロゴを適用して、一貫した外観を持たせましょう。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成する
スクリプトから自然な音声のボイスオーバーを生成し、正確な字幕/キャプションを自動的に追加して、明確さとアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
シームレスにエクスポートして共有する
さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、オンボーディングビデオを最終化して、新しいユーザーや社員に洗練された体験を提供します。

使用例

AIを活用した迅速なビデオ作成

カスタマイズ可能なテンプレートとAIを使用して、多様なオンボーディングおよびチュートリアルビデオを迅速に生成し、制作時間と労力を大幅に削減します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質なオンボーディングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは強力なオンボーディングビデオメーカーとして機能し、スクリプトからのテキストビデオとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に生成できます。これにより、オンボーディングプログラムの魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenでどのような影響力のあるオンボーディングビデオを制作できますか？

HeyGenを使用すると、包括的な社員オンボーディングビデオ、効果的なユーザーオンボーディングガイド、魅力的な顧客オンボーディングチュートリアルなど、多様なタイプのオンボーディングビデオを作成できます。AIアバターを活用して、これらの体験を最大限にパーソナライズしましょう。

HeyGenはカスタムブランディングをオンボーディングビデオプラットフォームのコンテンツに統合できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを直接オンボーディングビデオに組み込むことができ、ストリーミングプラットフォームオンボーディングビデオメーカーの出力に一貫性を持たせます。これにより、新入社員やユーザーにシームレスなブランド体験を提供できます。

HeyGenは動的なオンボーディングビデオを作成するための高度なAI機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIボイスオーバーや字幕の生成など、さまざまな機能に最先端のAIを活用しています。AIアバターを使用することで、カメラや俳優を必要とせずに、企業トレーニングビデオのための魅力的で一貫したキャラクターを作成できます。