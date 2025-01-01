L&Dチーム向けの高速ストリーミングデータトレーニングビデオジェネレーター

リアルなAIアバターを活用して、L&Dチーム向けの魅力的な学習コンテンツを簡単に作成し、知識の保持を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやオンラインコースクリエイター向けに、洗練された60秒のインストラクションビデオを作成してください。プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルと明確で情報豊富なナレーションを備えたこのビデオは、ビデオ作成の簡単さを強調します。事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、シンプルなテキストをビデオスクリプトに変換し、魅力的な教育モジュールや製品紹介に変える方法を強調します。
サンプルプロンプト2
L&Dチームや企業トレーナー向けに、知識の保持を向上させることに焦点を当てた90秒のトレーニングモジュールを開発してください。この指導的なビデオは、クリーンなビジュアル美学とプロフェッショナルなナレーションを特徴としており、自動字幕/キャプションの有用性を特に強調します。これらのキャプションがAIトレーニングビデオをより包括的にし、より魅力的な学習コンテンツに貢献し、すべての視聴者が重要な情報を理解できるようにする方法を示します。
サンプルプロンプト3
技術教育者やデータアナリスト向けに、ストリーミングデータトレーニングに関連する複雑な概念を説明する75秒の説明ビデオを構築してください。ビジュアルスタイルは分析的でクリーンであり、明確で専門的なナレーションでサポートされるべきです。詳細なスクリプトをテキストからビデオに変換するシームレスなプロセスを紹介し、プラットフォームの機能を効果的に活用して、複雑な技術的フローを簡素化した情報豊かなストリーミングデータトレーニングビデオを生成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ストリーミングデータトレーニングビデオジェネレーターの使い方

HeyGenのAIパワードジェネレーターを使用して、複雑なデータトレーニングコンテンツを迅速に魅力的でプロフェッショナルなビデオに変換し、学習と知識の保持を向上させましょう。

1
Step 1
スクリプトから作成
まず、スクリプトから直接トレーニングコンテンツを作成します。HeyGenのテキストからビデオへの機能が、ストリーミングデータの概念をダイナミックなビジュアルシーンに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
ストリーミングデータトレーニング資料をより親しみやすく魅力的にするために、適切なAIアバターを選択してビデオのプロフェッショナリズムを向上させましょう。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
HeyGenのAIボイスオーバー生成を使用して、ストリーミングデータトレーニングのための明確で魅力的なナレーションを自動的に作成し、音声品質を確保します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
完成したら、高品質のトレーニングビデオを簡単にエクスポートし、組織全体で本当に魅力的な学習コンテンツとして配信する準備を整えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術およびデータトレーニングを効率化

ストリーミングデータのような複雑な技術的概念を、明確で簡潔で魅力的なAIビデオに簡素化し、効果的な従業員トレーニングを実現します。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、ビデオ作成プロセスを大幅に簡素化します。これにより、ユーザーは高品質なAIトレーニングビデオやその他のクリエイティブコンテンツを効率的に生成できます。

HeyGenはプロフェッショナルなL&Dチームをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、従業員のオンボーディングや技術トレーニングビデオなど、魅力的な学習コンテンツを作成したいL&Dチームや企業に最適です。多言語サポートと字幕/キャプション機能により、知識の保持と多様な視聴者へのアクセスが向上します。

HeyGenはどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを提供し、さらに高度なAIボイスオーバーとメディアライブラリのサポートを通じてビデオプロジェクトを強化します。ユーザーはまた、すべてのビデオ作成の取り組みで一貫したビジュアルアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールを利用できます。

HeyGenはどのくらい速くビデオを生成できますか？

HeyGenは迅速なビデオ作成を目的として設計されており、テキストからビデオへの変換を迅速かつ効率的に行います。これにより、従来のビデオ制作の複雑さを伴わずに、内部文書から営業支援ビデオまで、さまざまなコンテンツを迅速に制作できます。