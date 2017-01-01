将来のTwitchやYouTubeのストリーマーをターゲットにした、最も壮大なゲームの瞬間を紹介する60秒のハイライトビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、ダイナミックなカット、鮮やかなゲーム内映像、魅力的なオンスクリーングラフィックスを備えた高速ペースで、アップビートなバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションで補完されるべきです。HeyGenの「字幕/キャプション」を利用して、インパクトのあるプレイのために正確なキャプションを自動生成し、「ボイスオーバー生成」機能を使用してプロフェッショナルなナレーションを追加し、ストリーマーが「チャンネルを成長させる」ためのトップクラスの「ストリーマーハイライトビデオメーカー」体験を提供します。

ビデオを生成