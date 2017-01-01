ストリーマーハイライトビデオメーカー：バイラルゲームリールを作成
AIを活用した編集で素晴らしいゲームハイライトリールを作成し、HeyGenのアスペクト比リサイズで完璧なフォーマットを実現。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
TikTokやInstagram Reelsなどのプラットフォームでのリーチを最大化したいコンテンツクリエイター向けに設計された45秒の縦型ビデオを制作してください。ビデオは、エキサイティングなゲームプレイクリップ間の急速なトランジション、トレンドのオーディオ要素、簡潔なオンスクリーンテキストを特徴とし、すべてがエネルギッシュで魅力的なスタイルであるべきです。HeyGenの「テンプレート＆シーン」を活用して迅速に組み立て、「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」で「バイラルクリップ」をさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの「縦型ビデオ」に完璧にフォーマットしてください。
プロゲーマーやeスポーツ愛好家のための90秒のゲームハイライトリールをデザインし、最も戦略的で驚異的なプレイを祝福してください。ビジュアルの美学はシネマティックで、重要な瞬間のスローモーションリプレイ、ドラマチックな視覚効果、力強いオーケストラのバックグラウンドスコアを組み込むべきです。HeyGenの「AIアバター」を統合してセグメントを紹介したり、ゲーム戦略に関する専門的なコメントを提供したり、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して書かれた分析をスムーズに話し言葉のナレーションに変換し、「AIハイライトビデオメーカー」によって作成された真の「ゲームハイライトリール」傑作にしてください。
複数のソーシャルメディアプラットフォームに合わせたコンテンツを効率的に配信したいストリーマーを対象とした説得力のある1分間のビデオを開発してください。ビデオは、ハイライトクリップがTwitch、YouTube、TikTok向けにどのように適応できるかをダイナミックに紹介し、シームレスなトランジションと一貫したエネルギッシュなサウンドトラックを特徴とするべきです。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して多様なコンテンツタイプを強化し、「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」で「マルチプラットフォームエクスポート」を最適化し、「パーソナライズされたフィルタリングオプション」でより広いオーディエンスにコンテンツを届けることを強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオ編集を行っていますか？
HeyGenは高度なAI編集を使用してビデオ作成を効率化し、スクリプトからのテキストビデオ生成やリアルなボイスオーバー生成を可能にします。また、AI技術により正確な字幕/キャプションを提供し、手動作業を大幅に削減します。
HeyGenは異なるプラットフォーム向けにビデオを最適化できますか？
もちろんです！HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのアスペクト比リサイズを含む強力なマルチプラットフォームエクスポートオプションを提供します。TikTokやShorts向けの縦型ビデオにコンテンツを簡単に適応させ、直接共有＆スケジュールすることができます。
HeyGenはどのようなビデオ編集機能を提供していますか？
HeyGenは、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートや迅速なスタートのためのさまざまなビデオテンプレートを含む包括的なビデオ編集機能を提供します。プラットフォームには自動キャプションも含まれており、ソフトウェア不要でプロフェッショナルな編集が簡単に行えます。
HeyGenはコンテンツ作成のための高度なカスタマイズをサポートしていますか？
はい、HeyGenはAIアバターを使用してコンテンツに命を吹き込むなど、広範なカスタマイズを可能にします。また、ロゴや色のブランディングコントロールを完全に行うことができ、すべての制作で一貫したブランドアイデンティティを維持します。