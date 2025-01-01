「AI技術」を活用して、ゲームセッションからベストな瞬間を自動的に選び出す「ストリームハイライトビデオメーカー」の使い方を示す、活気ある1分間のチュートリアルビデオを制作してください。対象は、迅速に魅力的なハイライトリールを作成したいと考えているTwitchやYouTubeのストリーマーです。ビジュアルスタイルは、ダイナミックなテキストオーバーレイを用いたテンポの速いもので、主要なUI要素を示し、アップビートなエレクトロニック音楽で補完してください。視聴者のためにHeyGenの「字幕/キャプション」機能を利用して、アクセシビリティと明確さを確保してください。

ビデオを生成