戦略ビデオジェネレーター：インパクトのあるコンテンツを迅速に作成
テキストを高品質のビデオに簡単に変換。AI戦略ビデオジェネレーターがテキスト-to-ビデオ機能で制作を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
Gen Zのコンテンツクリエイターをターゲットにした、ユニークなライフスタイル製品を紹介する30秒の活気あるソーシャルメディアリールを作成してください。ビジュアルの美学はダイナミックでトレンドに焦点を当て、速いカット、モダンなタイポグラフィ、人気のあるバックトラックを取り入れ、表現力豊かな「AIアバター」が「メディアライブラリ/ストックサポート」ビジュアルと対話します。この「ソーシャルメディアビデオ」作品は、HeyGenを使用した「ビデオ作成」の容易さを強調し、「AIビデオジェネレーター」プラットフォームの迅速な制作を保証します。
eコマースの専門家を対象にした、60秒の洗練された製品紹介ビデオを開発し、新しいテクノロジーガジェットの主要機能を強調します。ビジュアルとオーディオのスタイルは洗練されており、ハイディフィニションの製品クローズアップと正確なテキストオーバーレイを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」と「ナレーション生成」を利用してプロフェッショナルな配信を行います。「高品質のビデオ」を簡単に生成し、製品説明を魅力的な物語に変えるこの「AIビデオジェネレーター」を強調します。
オンライン教育者やコンテンツ作成初心者を目指す人々のために、複雑なトピックを簡単に説明する50秒のインスパイアリングなチュートリアルビデオを作成します。ビデオは親しみやすくアクセスしやすいビジュアルスタイルを持ち、明るい色と理解しやすいグラフィックを使用し、HeyGenの多様なオプションからの親しみやすい「AIアバター」が「テンプレートとシーン」を使用してリードします。この「初心者向け」アプローチは「ビデオ作成」を簡素化し、「AI駆動」のプロセスを誰にでもアクセス可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、先進的なテキスト-to-ビデオ技術を使用して、テキストをプロフェッショナルで高品質なビデオに変換します。AIナレーションとAI生成ビジュアルを使用して、あらゆるスキルレベルの人が魅力的な物語を簡単に作成できます。
HeyGenはビデオプロジェクトにどのようなクリエイティブアセットを提供しますか？
HeyGenは、プロジェクトを多様なビジュアルコンテンツで強化するためのストック写真やビデオを含む包括的なメディアライブラリを提供します。ユーザーはまた、AI駆動のテンプレートやカスタマイズ可能なAIアバターを活用して、ユニークで魅力的なソーシャルメディアビデオやマーケティングコンテンツを開発できます。
HeyGenはビデオのためにリアルなAIナレーションを生成できますか？
はい、HeyGenは自然な音声のナレーションを生成する高度なAIナレーション機能を備えています。このAI駆動のツールは、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝え、ビデオコンテンツの全体的な品質を大幅に向上させます。
HeyGenは初心者に優しいAIビデオジェネレーターですか？
もちろんです。HeyGenは初心者に優しいAIビデオジェネレーターとして設計されており、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。直感的なウェブベースのツールにより、広範な編集経験がなくても誰でも高品質のビデオを迅速に制作できます。