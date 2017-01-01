小規模ビジネスオーナー向けにオンラインプレゼンスを向上させる方法を示す、45秒の戦略的マーケティングビデオを制作することを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、鮮明なアニメーションと明確な製品ショットを特徴とし、魅力的で権威あるAIのナレーションが補完します。このビデオは、HeyGenの強力な「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」と「AIナレーション」機能を活用して、説得力のある「戦略ビデオジェネレーター」の概要を作成し、HeyGenが不可欠な「マーケティングツール」であることを証明します。

ビデオを生成