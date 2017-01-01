戦略コミュニケーションビデオメーカー：インパクトのあるビデオを作成
HeyGenの柔軟なテンプレートとシーンを使用して、社内コミュニケーションを効率化し、ブランドに合ったビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なクライアントを対象にした30秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発し、新しいソフトウェア機能を紹介し、革新的なビデオ作成を実演します。このビデオは、クリーンなグラフィックスとインパクトのあるテキストを備えたモダンなビジュアルスタイルを特徴とし、アップビートな音楽で補完され、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ制作を行います。
新入社員向けに会社のコアバリューを紹介する60秒の説明ビデオを制作し、歓迎的で情報豊かなビジュアルとオーディオスタイルを維持し、一貫したブランディングを行います。このブランドに合ったビデオは、HeyGenのAIアバターを効果的に活用し、オンボーディング参加者に対して魅力的で個人的な方法で情報を提示します。
小規模ビジネスオーナー向けに、デジタルコミュニケーション戦略とビデオコンテンツを強化するためのクイックヒントを提供する30秒の簡潔なビデオを設計します。ビジュアルとオーディオスタイルは、インスピレーションを与え、実用的で、励ましのトーンと明確な行動喚起を持ち、HeyGenの字幕/キャプション機能を含めて、すべての視聴者にアクセス可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして戦略コミュニケーションビデオメーカーの取り組みを強化できますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、プロフェッショナルな戦略コミュニケーションビデオを簡単に作成できるようにします。この強力なビデオメーカーは、コミュニケーション戦略を効率化し、メッセージを明確かつ一貫して視聴者に伝えるのに役立ちます。
HeyGenはブランドに合った社内コミュニケーションビデオを効率的に制作できますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとロゴやカラーのブランディングコントロールを提供し、ブランドに合った社内コミュニケーションビデオを迅速に生成するよう設計されています。これにより、すべての従業員向けコミュニケーションビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenがさまざまなビデオコンテンツのニーズに効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストをリアルなAIアバターとダイナミックなボイスオーバーを備えた魅力的なビデオコンテンツに変換することで、ビデオ作成を簡素化します。マーケティングビデオから説明ビデオまで、多様なクリエイティブニーズに対応する包括的なビデオ制作ツールです。
HeyGenはユーザーのためにビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なビデオ制作ツールとして、事前の編集経験を必要とせずにビデオ作成プロセス全体を簡素化します。テキストからビデオへの変換、自動字幕、アスペクト比のリサイズを使用して、ユーザーは簡単にビデオを作成し、最適なインパクトを与えることができます。