戦略的アップデートビデオジェネレーターで魅力的なアップデートを

強力なブランディングコントロールで、すべての戦略的アップデートビデオがブランドアイデンティティを完璧に反映するようにします。

小規模ビジネスオーナー向けに、プロフェッショナルなコンテンツ作成の簡単さを紹介する45秒の魅力的なマーケティングビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは明るく招待的で、クリーンなグラフィックとフレンドリーで楽観的な音声トーンを特徴とします。このビデオは、マーケティングビデオメーカーの力を活用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用してメッセージを迅速に伝え、プロモーションニーズに対するアクセスしやすいソリューションとして位置付けます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内の従業員やステークホルダーを対象にした60秒の戦略的アップデートビデオを作成し、最近の成果と将来の目標を詳述します。洗練されたプロフェッショナルなビジュアル美学と自信に満ちた明確なトーンを採用します。このビデオは、戦略的アップデートビデオジェネレーターを使用して制作され、AIアバターが重要な洞察を提供し、HeyGenの強力なAIアバター機能を活用して、個別化されながらも一貫したプレゼンテーションを確保します。
サンプルプロンプト2
潜在顧客向けに、新しいサービスの主要な利点を強調する30秒のダイナミックな説明ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、鮮やかな色彩と動的なテキストを使用し、明確で熱意あるナレーションを伴います。この強力な説明ビデオは、HeyGenの効率的なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、書かれたコンテンツを視覚的に魅力的で理解しやすい物語に変換します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアのフォロワー向けに、今後の製品発売のためのクイックティーザーとして機能する15秒の魅力的なAIビデオを開発します。ビジュアル要素はトレンディで視覚的に印象的であり、速いカットと魅力的なアニメーションを組み込み、アップビートで現代的なサウンドトラックに設定されます。この短いAIビデオは、HeyGenの高度なボイスオーバー生成を利用して、簡潔で注目を集めるメッセージを届け、短い形式で最大のインパクトを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

戦略的アップデートビデオジェネレーターの使い方

戦略的アップデートを魅力的なAIビデオに簡単に変換し、視聴者を引き付け、重要な情報を明確かつ効果的に伝えます。

1
Step 1
スクリプトを作成する
戦略的アップデートの概要を作成します。テキストをプラットフォームに直接貼り付け、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、メッセージを自動的にビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
アバターとシーンを選択する
多様なAIアバターのライブラリからアップデートを提示するアバターを選びます。利用可能なビデオテンプレートを使用して、会社の美学に合った背景やレイアウトでシーンをカスタマイズします。
3
Step 3
ブランディングとボイスを適用する
ロゴやカスタムカラーなどのブランディングコントロールを適用してブランドアイデンティティを強化します。リアルなボイスオーバー生成でアップデートの伝達を強化し、メッセージを明確かつプロフェッショナルにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
戦略的アップデートビデオを正確性のために確認し、さまざまな形式とアスペクト比で高品質のAIビデオをエクスポートし、すべてのプラットフォームでステークホルダーと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

重要な戦略的発表を広める

.

緊急の戦略的発表やアップデートを効果的に伝えるために、プラットフォーム全体で魅力的なビデオクリップを迅速に作成して共有します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のマーケティングビデオ制作を強化できますか？

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、クリエイティブなエンジンとして機能し、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを提供して、魅力的なマーケティングビデオを迅速に制作します。プロセス全体を効率化し、ビジョンを効果的に実現するのに役立ちます。

HeyGenはビデオ生成においてどのような包括的な機能を提供しますか？

HeyGenは、テキストからビデオへのスクリプト機能、高度なAIアバター、リアルなボイスオーバー生成を活用できるエンドツーエンドのAIビデオジェネレータープラットフォームを提供します。これにより、プロフェッショナルなAIビデオを簡単に最初から最後まで制作できます。

HeyGenはすべてのAIビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを通じてブランドの一貫性を確保し、ロゴや特定の色をAIビデオにシームレスに組み込むことができます。この機能は、プロフェッショナルな戦略的アップデートビデオを作成し、統一されたブランドアイデンティティを維持するために重要です。

HeyGenのAIビデオエディターは魅力的な説明ビデオの作成に適していますか？

はい、HeyGenの直感的なAIビデオエディターは、魅力的な説明ビデオを驚くほど簡単に作成するのに理想的です。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、自動字幕を追加し、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、複雑なトピックを効果的に視聴者に伝えることができます。