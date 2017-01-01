プロフェッショナルな結果を生む戦略的計画ビデオメーカー

HeyGenのリアルなAIアバターを使用して、あなたのビジョンをプロフェッショナルに提示するインパクトのある戦略的計画ビデオを簡単に生成します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした45秒のダイナミックなビデオを作成し、戦略的計画目標を簡単に伝える方法を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでプロフェッショナルにし、アップビートなバックグラウンドトラックとHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確で権威あるナレーションを強調し、プロフェッショナルなビデオの影響を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AIツールに興味のある潜在顧客向けに設計された60秒のエンゲージングな説明ビデオを開発し、複雑な製品機能やサービスを説明します。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーで親しみやすく、スムーズなアニメーションとHeyGenで作成されたAIアバターによる会話調のトーンを取り入れ、AIビデオエディターを誰でも利用できるようにします。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイターを対象にした30秒の簡潔なプロモビデオを制作し、新製品の発売や特別オファーを強調します。このビデオは視覚的にテンポが速くエネルギッシュで、キャッチーなバックグラウンドミュージックとクイックカットを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なビデオマーケティングコンテンツを迅速に作成します。
サンプルプロンプト3
従業員やチームリーダー向けに設計された20秒の短い社内コミュニケーションビデオをデザインし、会社の最新情報やプロジェクトの進捗報告を迅速に伝えます。美的感覚はクリーンでプロフェッショナルにし、HeyGenの字幕/キャプションを使用して、重要な情報を明確に表示し、効果的なコミュニケーションのための高品質なビデオを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

戦略的計画ビデオメーカーの使い方

戦略的計画をAIで魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。プレゼンテーションやコミュニケーションのためのインパクトのあるコンテンツを作成し、ワークフローを効率化します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換することから始めます。これにより、戦略的計画ビデオがスタートします。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様な「AIアバター」ライブラリから選択し、戦略的メッセージを体現します。高度なAIがプロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを保証します。
3
Step 3
ダイナミックなビジュアルで強化
豊かなビジュアルとブランディングでビデオをパーソナライズします。「ドラッグ＆ドロップエディター」を使用して要素を追加し、ロゴを統合し、戦略的ビジョンに合った色を適用します。
4
Step 4
プロフェッショナルなビデオを生成
作成を完了し、戦略的計画ビデオをエクスポートします。あらゆるプラットフォームに対応した「プロフェッショナルなビデオ」を制作し、メッセージを明確かつインパクトのある形で伝えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功事例で戦略的インパクトを示す

戦略的計画のポジティブな成果を視覚的に提示し、顧客の成功と影響を強調する魅力的なAIビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマーケティング用のプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ビデオマーケティングの取り組みのために高品質なビデオコンテンツを簡単に制作できるようにします。直感的なプラットフォームにはドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートがあり、複雑な戦略的計画をさまざまなキャンペーンに適した魅力的なプロモビデオに変換します。

HeyGenはテキストからAIビデオを迅速に生成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenの強力なテキストからビデオ生成機能はAIビデオの制作を効率化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはAIボイスオーバーを即座に生成し、AIアバターをアニメートして、コンテンツ制作プロセスを大幅にスピードアップします。

HeyGenのAIビデオメーカーでどのような種類のビデオを作成できますか？

HeyGenは多用途なAIビデオメーカーで、ダイナミックなソーシャルメディアビデオやインパクトのあるデモビデオ、エンゲージングな説明ビデオなど、幅広いコンテンツをサポートします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、多様で魅力的なコンテンツを作成してください。

HeyGenはビデオの外観や雰囲気をカスタマイズするためのツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込むことができます。また、広範なメディアライブラリを利用し、アスペクト比を調整して、AI生成ビデオがプロフェッショナルなビジョンに完全に一致するようにします。