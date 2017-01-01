プロフェッショナルな結果を生む戦略的計画ビデオメーカー
HeyGenのリアルなAIアバターを使用して、あなたのビジョンをプロフェッショナルに提示するインパクトのある戦略的計画ビデオを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
AIツールに興味のある潜在顧客向けに設計された60秒のエンゲージングな説明ビデオを開発し、複雑な製品機能やサービスを説明します。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーで親しみやすく、スムーズなアニメーションとHeyGenで作成されたAIアバターによる会話調のトーンを取り入れ、AIビデオエディターを誰でも利用できるようにします。
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイターを対象にした30秒の簡潔なプロモビデオを制作し、新製品の発売や特別オファーを強調します。このビデオは視覚的にテンポが速くエネルギッシュで、キャッチーなバックグラウンドミュージックとクイックカットを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なビデオマーケティングコンテンツを迅速に作成します。
従業員やチームリーダー向けに設計された20秒の短い社内コミュニケーションビデオをデザインし、会社の最新情報やプロジェクトの進捗報告を迅速に伝えます。美的感覚はクリーンでプロフェッショナルにし、HeyGenの字幕/キャプションを使用して、重要な情報を明確に表示し、効果的なコミュニケーションのための高品質なビデオを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティング用のプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ビデオマーケティングの取り組みのために高品質なビデオコンテンツを簡単に制作できるようにします。直感的なプラットフォームにはドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートがあり、複雑な戦略的計画をさまざまなキャンペーンに適した魅力的なプロモビデオに変換します。
HeyGenはテキストからAIビデオを迅速に生成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenの強力なテキストからビデオ生成機能はAIビデオの制作を効率化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはAIボイスオーバーを即座に生成し、AIアバターをアニメートして、コンテンツ制作プロセスを大幅にスピードアップします。
HeyGenのAIビデオメーカーでどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenは多用途なAIビデオメーカーで、ダイナミックなソーシャルメディアビデオやインパクトのあるデモビデオ、エンゲージングな説明ビデオなど、幅広いコンテンツをサポートします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、多様で魅力的なコンテンツを作成してください。
HeyGenはビデオの外観や雰囲気をカスタマイズするためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込むことができます。また、広範なメディアライブラリを利用し、アスペクト比を調整して、AI生成ビデオがプロフェッショナルなビジョンに完全に一致するようにします。