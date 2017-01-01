戦略的計画ビデオジェネレーター: 成功を視覚化

プロフェッショナル品質のビデオでビジョンと戦略的目標を伝えましょう。HeyGenの強力なテキストビデオ機能を使用して、スクリプトから動的なコンテンツを簡単に生成できます。

小規模ビジネスのオーナーが、チームに複雑な戦略的目標を伝える必要があると想像してください。HeyGenのAIビデオジェネレーターがこのプロセスをどのように簡素化するかを示す、1分30秒の魅力的な説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、HeyGenのAIアバターを使用して重要なポイントを明確に提示し、自信に満ちた楽観的なナレーションで「スクリプトからのテキストビデオ」機能を実演します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業トレーナーは、戦略的計画セッションを大幅に強化するために、動的な2分間の指導ビデオを制作できます。このビデオは、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートがコンテンツをどのように向上させるかを強調し、現代的で魅力的なビジュアルとオーディオスタイルを維持し、一貫したブランド管理を反映します。HeyGenの「テンプレートとシーン」および「ナレーション生成」を使用して、複雑なアクションプランをプロフェッショナルに明確化する方法を示します。
サンプルプロンプト2
会社の戦略的ビジョンとミッションを高めるために、潜在的なクライアントを魅了する高インパクトの60秒のマーケティングビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からのプロフェッショナルなストックメディアを特徴とし、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して巧みに作成された魅力的なナラティブを必要とします。力強く、インスパイアリングなナレーションが「エンドツーエンドビデオ生成」の容易さを強調し、シームレスなコンテンツ作成を実現します。
サンプルプロンプト3
重要なアクションプランと主要業績指標をグローバルチームに効果的に伝えるために、1分間のビデオを作成してください。このビデオは、読みやすいグラフィックを使用した直接的なビジュアルスタイルを要求し、HeyGenの「自動字幕/キャプション」を使用して多言語理解を可能にします。最終出力は、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を通じてさまざまなプラットフォームに最適化され、ユーザーガイドとして機能します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

戦略的計画ビデオジェネレーターの使い方

AI搭載ツールを使用して戦略的目標とアクションプランを魅力的な説明ビデオに変換し、ビジョンとミッションを明確に伝えましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
戦略的計画や重要なメッセージをテキストとして入力します。AIビデオジェネレーターがこのスクリプトを使用してビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
戦略的計画ビデオのプレゼンターとして、多様なAIアバターから選択し、プロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
スクリプトから直接自然な音声のナレーションを生成し、戦略的計画のためのクリアで魅力的なオーディオプレゼンテーションを確保します。
4
Step 4
戦略的ビデオをエクスポート
エンドツーエンドビデオ生成を利用して戦略的計画ビデオを完成させ、ステークホルダーやチームメンバーとビジョンを効果的に伝えるために共有できるようにします。

使用例

複雑な戦略的トピックを簡素化

複雑な戦略的目標、プロセス、アクションプランをすべてのステークホルダーにとって明確で理解しやすい説明ビデオに分解します。

よくある質問

HeyGenは戦略的計画ビデオのためにAIアバターをカスタマイズできますか？

HeyGenでは、ブランドや特定の役割を表現するためにAIアバターをカスタマイズすることができ、戦略的計画ビデオのビジュアル要素を強化します。アバターの外見を個別に設定し、ビデオコンテンツにシームレスに統合できます。

HeyGenはテキストビデオ作成とナレーション生成をどのように支援しますか？

HeyGenのAI搭載ツールは、スクリプトをプロフェッショナル品質のビデオに変換し、スクリプトからのシームレスなテキストビデオ機能を提供します。また、クリアで魅力的なオーディオを確保するための高度なナレーション生成機能も含まれています。

HeyGenはビデオテンプレートにどのようなブランド管理を提供しますか？

HeyGenは強力なブランド管理を提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素をカスタマイズ可能なテンプレートに統合できます。これにより、すべての説明ビデオとマーケティングビデオコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致します。

HeyGenは異なるプラットフォーム向けにさまざまなビデオアスペクト比をサポートしていますか？

はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、エンドツーエンドのビデオ生成プロジェクトがどのプラットフォームにも最適化されます。これにより、戦略的計画ビデオをさまざまなチャネルで簡単に共有および配信できます。