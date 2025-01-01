戦略的計画トレーニングビデオジェネレーター: あなたの戦略をマスターする

AIアバターで魅力的な説明ビデオを瞬時に作成し、戦略目標の理解を深めましょう。

222/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業トレーナーやL&Dプロフェッショナル向けに、AIビデオジェネレーターが魅力的な学習コンテンツの作成をどのように簡素化するかを説明する90秒の説明ビデオを開発してください。ビデオはモダンでダイナミックなビジュアル美学を採用し、インフォグラフィックスタイルのアニメーションと自信に満ちた明瞭なナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを使用して重要な情報を提示し、トレーニング開発におけるAI駆動ツールの効率性と革新性を示します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやプロジェクトマネージャーを対象に、堅牢な戦略計画の基本要素を概説する45秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でテンポの速いもので、アニメーショングラフィックとアップビートでモチベーションを高めるバックグラウンドトラックを特徴とします。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、この説明ビデオを迅速に組み立て、プロフェッショナルでありながらアクセスしやすい感触を確保します。
サンプルプロンプト3
マーケティングおよびビジネス開発のプロフェッショナルを対象に、生成AIビデオ技術が戦略的イニシアチブのための魅力的なコンテンツの制作をどのように効率化するかを示す2分間のマーケティングビデオを設計してください。ビジュアルスタイルは洗練され説得力のあるもので、多様なストックメディアを取り入れ、親しみやすく権威ある声でサポートします。このビデオは、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを強調し、物語を豊かにし、マーケティングビデオの全体的な制作品質を向上させます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

戦略的計画トレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを使ってプロフェッショナルな戦略的計画トレーニングビデオを簡単に制作。コンテンツを魅力的なビジュアルレッスンに迅速かつ効率的に変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、戦略的計画のコンテンツをエディターに貼り付けます。AIがテキストをビデオに変換し、ダイナミックなビジュアルプレゼンテーションを準備します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
多様なAIアバターから選択し、戦略的計画のメッセージを伝え、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを実現します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用する
会社のブランディングコントロールを組み込み、ロゴや色を含めて、トレーニングビデオが戦略目標に完全に一致するようにします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートする
最終的な戦略的計画トレーニングビデオを生成します。処理が完了したら、希望のフォーマットで高品質なAIビデオジェネレーターの出力をエクスポートし、配布の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

戦略的ビジョンを効果的に伝える

.

戦略的ビジョンとミッションを明確にし、組織全体の整合性とモチベーションを高める魅力的なビデオを生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにクリエイティブなビデオ制作を効率化しますか？

HeyGenのテキストからビデオへの機能と生成AIビデオの能力により、ユーザーは簡単に魅力的なコンテンツを制作できます。AIアバターとプロンプトネイティブなビデオ制作体験を活用して、アイデアを迅速に具現化できます。

HeyGenで作成されたビデオにはどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む広範なブランディングコントロールと、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供します。これにより、ブランドの一貫性を保ち、特定の戦略目標を効果的に達成できます。

HeyGenはプロフェッショナルなマーケティングビデオや説明ビデオを効率的に作成できますか？

もちろんです。HeyGenのAI駆動ツールとナレーション生成機能は、高品質なマーケティングビデオや説明ビデオの制作に最適です。ユーザーは多言語サポートを利用して、より広範なオーディエンスに効果的にリーチできます。

AIビデオジェネレーターは戦略的計画トレーニングをどのように強化できますか？

HeyGenは強力な戦略的計画トレーニングビデオジェネレーターとして機能し、複雑な戦略目標を明確にする魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。HeyGenの機能を活用して、チームのために影響力のあるAIビデオコンテンツを制作しましょう。