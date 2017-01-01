45秒のエネルギッシュなビデオを想像してください。これは複雑なビジネスロードマップに苦労している中小企業のオーナーやチームリーダーを対象としています。このダイナミックなショートビデオは、戦略的プランニングトレーニングジェネレーターが混沌としたアイデアをいかにして簡単にスムーズな戦略に変えるかを示します。ビジュアルはテンポが速く鮮やかで、熱意に満ちた明瞭なナレーションが、HeyGenのスクリプトからビデオへの機能がいかに魅力的なトレーニング資料の作成を非常に簡単にするかを示します。

ビデオを生成