ストーリーテリングビデオジェネレーター: 魅力的なAIストーリーを作成
スクリプトからのテキストを使用して、書かれたアイデアを魅力的なビジュアルナラティブに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術愛好家やアーリーアダプターを対象にした架空の未来的なガジェットの45秒の説明動画をデザインしてください。洗練されたミニマリストのビジュアルスタイルを採用し、クリーンなアニメーションと控えめなSF効果音をサポートする、情報豊かでありながら魅力的なスクリプトを使用します。HeyGenの「AIアバター」を活用して、主要な機能と利点を紹介し、「テキストからビデオ生成」スクリプトを魅力的なプレゼンテーションに変えます。
一般の視聴者が心温まるコンテンツを求める中、見知らぬ人同士の予期せぬ親切の瞬間を探る60秒の感動的なマイクロドラマを制作してください。ビジュアルトーンは暖かく親密で、自然光と感情豊かなクローズアップを使用し、穏やかで反省的なピアノ音楽が下支えします。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用してナラティブを完全にアクセス可能にし、「ビデオストーリー作成」に個人的なタッチを加えます。
好奇心旺盛な学習者や歴史愛好家を対象にした、あまり知られていない発明についての20秒の魅力的な歴史的逸話を開発してください。ビジュアル美学はアーカイブ画像と現代のインフォグラフィック要素を融合させ、好奇心をそそる風変わりな背景音楽を背景に設定します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して「ストーリーテリングビデオジェネレーター」プロセスを加速し、視覚的に魅力的なシーケンスを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオストーリーテリングを強化しますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的なビデオストーリーを作成できるように、先進的なAIビデオジェネレーターを提供します。リアルなAIアバター、多様なAIテンプレート、自動ボイスオーバーを活用して、複雑なビデオストーリー作成を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenはテキストをAIビデオに変換できますか？
はい、HeyGenは強力なテキストからビデオへのジェネレーターとして機能し、スクリプトやテキストプロンプトを簡単に高品質なAIビデオに変換できます。私たちのプラットフォームは、自然な音声のボイスオーバーと正確な字幕の生成をサポートし、ビデオコンテンツの制作を効率化します。
HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ作成に提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとカスタムキャラクターオプションの多様な選択肢を提供し、ビデオプロジェクトを強化します。コンテンツ全体で一貫したキャラクターを維持したり、顔のないビデオを探求したりすることができ、すべてのストーリーテリングニーズに対してプロフェッショナルでシネマティックなビジュアルを保証します。
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けのビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なAIテンプレートとリアルタイム編集機能を備えたダイナミックなソーシャルメディアコンテンツの作成を簡素化します。バックグラウンドミュージックを簡単に追加し、バイラルビデオを生成して、直接エクスポートしたり、プラットフォームに最適化したりすることで、効率的なビデオ制作を可能にします。