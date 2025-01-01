ストーリーテリングトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成

複雑なトピックを魅力的なレッスンに変え、知的なAIアバターを使用して没入型の学習体験を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
開発者や技術愛好家を対象にした90秒の技術デモンストレーションビデオを作成し、「AIビデオジェネレーター」のコアメカニクスを理解することに興味を持つ人々に向けて発信します。このプロンプトは、モダンで技術志向のビジュアル美学を持ち、ダイナミックなトランジションとやや未来的な感覚を求めています。エネルギッシュな「ボイスオーバー生成」が、「テキストからビデオへのジェネレーター」がどのようにスクリプトを視覚的な物語に変換するかを説明し、技術的な精度をサポートするために明確な「字幕/キャプション」を提供します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームを対象にした45秒の活気あるマーケティングスポットを制作し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的な「AI広告」や「ビジュアルストーリー」を迅速に生成することを目指します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、アップビートで、InstagramやLinkedInのようなプラットフォームでの迅速で高インパクトな消費に最適化されており、魅力的なバックグラウンドミュージックを特徴とします。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」がどのようにして説得力のあるメッセージを届け、「テンプレートとシーン」を活用して迅速なコンテンツ作成を行い、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を示してマルチプラットフォーム適応性を実現するかを効果的に示すべきです。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターや小規模ビジネス向けに、ソーシャルメディアや教育目的のためのビデオ制作を効率化するための2分間の情報チュートリアルビデオを作成します。ビジュアルアプローチは親しみやすく、ステップバイステップで、画面録画と「AIアバター」をプレゼンターとして組み合わせ、明確な「ボイスオーバー生成」を伴います。ユーザーがHeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してコンテンツを効率的に充実させ、自動的に「字幕/キャプション」を追加し、柔軟な「テンプレートとシーン」を活用して「クリエイティブワークフロー」を最適化する方法を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ストーリーテリングトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを使って魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成。スクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、オーディエンスを教育し、インスパイアします。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを貼り付ける
まず、トレーニングコンテンツや詳細なスクリプトをジェネレーターに貼り付けます。高度なスクリプトからのテキストからビデオへの機能が、ナラティブを視覚的な制作のために即座に準備し、プレーンテキストをダイナミックなシーンに変換します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選ぶ
多様なAIアバターライブラリから画面上のプレゼンターを選択します。選んだアバターに適したテンプレートやシーンを組み合わせ、トレーニングコンテンツに最適なビジュアルトーンを設定します。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを適用
シームレスなボイスオーバー生成を利用してストーリーテリングを強化します。さまざまなAIボイスから選択するか、自分の声をアップロードして、トレーニングメッセージが明確かつプロフェッショナルに届けられるようにします。
4
Step 4
最終トレーニングビデオをエクスポート
プロジェクトを最終確認し、アクセシビリティのために自動字幕/キャプションを追加します。その後、完成した高品質のトレーニングビデオをエクスポートし、学習者と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用したビデオストーリーテリングでテーマを生き生きとさせる

複雑なトピックを鮮やかで物語主導のトレーニングビデオに変換し、どんなテーマでもより親しみやすく、理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenは効率的なビデオ生成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターを活用し、ユーザーがテキストを瞬時にビデオに変換できるようにします。当プラットフォームは高度なAIアバターとスマートテンプレートを備えており、魅力的なトレーニング体験やストーリーテリングコンテンツの作成を効率化します。

HeyGenビデオのエクスポートと統合にはどのような技術的オプションがありますか？

HeyGenは、ユーザーが高品質のMP4ファイルとしてビデオをダウンロードできるようにし、さまざまなビデオ編集ツールと互換性を持たせることでシームレスな統合を保証します。また、強力なAPIにより、カスタムワークフローの自動化やクロスプラットフォームの互換性を実現し、多様な制作ニーズに対応します。

HeyGenは高度な言語ローカライゼーションを通じてどのようにグローバルリーチをサポートしていますか？

HeyGenは包括的な言語ローカライゼーション機能を提供し、AIビデオ翻訳、正確なボイスクローン、リアルなリップシンク技術を含んでいます。これにより、オーセンティックなボイスオーバーと統合された字幕を作成し、コンテンツがグローバルに共鳴することを保証します。

HeyGenはさまざまな入力形式をどのように洗練されたビデオコンテンツに変換しますか？

HeyGenは多用途なテキストからビデオへのジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトから直接ダイナミックなビデオを作成できるようにします。さらに、当プラットフォームはオーディオからビデオへの変換をサポートし、複数の入力形式をプロフェッショナルなビジュアルストーリーに簡単に変換します。