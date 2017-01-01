ストーリーボードビデオジェネレーター：ビジョンを迅速に視覚化
クリエイティブなストーリーボードプロセスを効率化し、スクリプトからビデオへの強力な変換機能であなたのスクリプトを実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
あなたがマーケティングのプロフェッショナルで、小規模ビジネスオーナーを対象とした45秒の内部説明ビデオを作成していると想像してください。このビデオは、製品発売のためのビデオプロジェクトの計画の利点を詳細に説明し、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明るい企業サウンドトラックで提示されるべきです。カスタマイズ可能なテンプレートを活用し、明確な字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保し、メッセージが効果的で理解しやすいものになるようにしてください。
学生や教育者向けに、プロジェクト計画のためのデジタルストーリーボードソフトウェアの使いやすさを示す30秒のクイックチュートリアルをデザインしてください。ビデオは明るく、指導的なビジュアル美学と穏やかなバックグラウンドミュージックが必要です。メディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な補助を提供し、スクリプトからのテキストをビデオに直接変換する機能を使用して、学習をアクセスしやすく魅力的にしてください。
インフルエンサーやコンテンツストラテジスト向けに、魅力的な短編ナラティブを作成することに焦点を当てた15秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作してください。ビデオはトレンディで、テンポの速いビジュアルスタイルと活気あるポップミュージックを持つべきです。HeyGenのAIアバターの多様性を活用して、さまざまなストーリーボードフレームでユニークなカスタムキャラクターを作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応させてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなストーリーボードプロセスを強化しますか？
HeyGenは、スクリプトから直接ストーリーボードフレームを簡単に生成できるようにすることで、クリエイティブなストーリーボードプロセスを変革します。AIを活用したツールとカスタマイズ可能なテンプレートにより、シネマティックなストーリーテリングを迅速かつ効率的に視覚化し、コンセプトからビデオ制作までをスムーズに進めることができます。
HeyGenはデジタルストーリーボードソフトウェアとして機能しますか？
もちろんです。HeyGenは強力なデジタルストーリーボードソフトウェアとして機能し、AIストーリーボード機能を統合しています。ユーザーは簡単なドラッグ＆ドロップエディターを使用してシーンを配置し、AIアバターを組み込み、ボイスオーバーを生成することで、ビデオ制作のワークフローを計画から最終出力まで効率化できます。
HeyGenで利用可能なストーリーボードのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、クリエイティブなビジョンを実現するための豊富なカスタマイズ可能なテンプレートと機能を提供します。AIアバターを使用してカスタムキャラクターをデザインし、ブランディングコントロールを追加し、豊富なメディアライブラリを活用してユニークなストーリーボードフレームを作成することで、ビデオ制作がスクリプトに完全に一致するようにします。
HeyGenはどのようにしてビデオプロジェクトの計画を効率化しますか？
HeyGenは、効率的なストーリーボードビデオジェネレーターとして機能することで、ビデオプロジェクトの計画を大幅に効率化します。スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、視覚的なコンセプトを迅速に開発し、詳細なストーリーボードフレームを作成し、ビデオ制作のワークフロー全体を加速させます。