HeyGenのAIアバターを使用して、あなたのクリエイティブなストーリーボードプロセスを紹介する60秒のアニメーション短編映画のピッチを作成してください。映画製作者志望者やインディークリエイターをターゲットに、ドラマチックなビジュアルスタイルとシネマティックな音楽を用いて、あなたのストーリーテリングビジョンを強調しましょう。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、ナラティブを簡単に実現し、完全で魅力的なコンセプトを提示してください。

ビデオを生成