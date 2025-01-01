ストーリービデオメーカー: AIで魅力的なビジュアルストーリーを作成
AIストーリービデオジェネレーターを使用して、テキストをダイナミックなビジュアルに変換し、魅力的なビデオストーリーを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若いプロフェッショナルを対象にした45秒の教育ビデオを開発し、仕事の日常に役立つ生産性向上のハックを簡潔に説明します。クリーンでモダンなグラフィックスと、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で生成された明確で権威ある声を使用して、重要な情報を効果的に伝えます。
クリエイティブコミュニティ向けに30秒の想像力豊かなショートフィルムを制作し、日常の物が1日だけ意識を持つという風変わりな物語を描きます。ダイナミックで芸術的なビジュアルとアップビートなサウンドトラックを利用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なシーンを作成します。
日々のインスピレーションを求める個人向けに、個人の成長やレジリエンスを例示する「今月の物語」に焦点を当てた60秒のモチベーショナルビデオを作成します。インスパイアリングなシネマティックシーンと力強く共感的なAIボイスをフィーチャーし、HeyGenの自動字幕/キャプションで全ての視聴者にアクセス可能にします。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成を通じてどのようにクリエイティブなストーリーテリングを支援しますか？
HeyGenは、ユーザーがスクリプトを魅力的なビデオストーリーに変換するのを支援する高度なAIビデオジェネレーター機能を提供します。AIアバターとリアルなボイスオーバー生成を活用して、複雑なアイデアを簡単にアクセス可能で記憶に残るものにすることができます。このプラットフォームは、さまざまなコンテンツニーズに対応するAIストーリービデオジェネレーターとして優れています。
HeyGenにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、ビデオストーリーがあなたのビジョンに合うようにするための豊富なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなビデオテンプレートから選択し、ビジュアルスタイルをカスタマイズし、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、包括的なライブラリからメディアを統合するか、独自のアップロードを行うことができます。これにより、真にユニークでプロフェッショナルなビデオを作成できます。
HeyGenはプロフェッショナルな説明ビデオやソーシャルメディアビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、説明ビデオやダイナミックなソーシャルメディアビデオを含むプロフェッショナルなビデオの作成を効率化するように設計されています。テキスト-to-ビデオジェネレーターとAIアバター、自動字幕/キャプションを組み合わせることで、制作時間を大幅に短縮し、さまざまなプラットフォーム向けに迅速なコンテンツ生成を可能にします。
HeyGenはどのようにAIアバターとボイス生成を使用して魅力的なコンテンツを作成しますか？
HeyGenは、高度なAIアバターとAIボイスジェネレーター技術を活用して、スクリプトをリアルなトーキングヘッドで生き生きとさせます。この機能により、カメラや俳優が不要になり、高品質で同期された音声とビジュアルのプレゼンテーションを提供し、すべてのビデオコンテンツで視聴者を魅了し、エンゲージメントを向上させます。