AIを活用した魅力的なビデオを作成するストーリービデオメーカー
直感的なテンプレートとシーンを使用して、魅力的なソーシャルメディアストーリーを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーが新製品を効果的にローンチするにはどうすればよいでしょうか？彼らを対象にした45秒のプロフェッショナルなアニメーション広告を作成し、クリーンで視覚的に魅力的な3Dアニメーションと、HeyGenのカスタマイズ可能な「AIアバター」の一つによる落ち着いた権威あるAIボイスオーバーを使用して、あなたの提供を紹介します。このプロンプトは「AIビデオメーカー」の側面を活用しています。
教育者向けに、複雑な概念を簡単にするための60秒のアニメーション説明ビデオを開発し、すべての年齢の学生と学習者を対象にします。親しみやすく、明瞭なボイスオーバーを備えた風変わりでイラスト的なアニメーションスタイルを採用し、自動生成された「字幕/キャプション」でアクセスしやすさと保持力を確保します。これは教育コンテンツのための「アニメーションビデオメーカー」を強調しています。
マーケター向けに、最大のインパクトを持つクイックで魅力的なコンテンツ作成に焦点を当てた15秒のダイナミックなソーシャルメディアリールを生成します。このビデオは、テンポの速いカット、トレンドのバックグラウンドミュージック、インパクトのあるテキストアニメーション、そして簡潔なAIボイスオーバーを特徴とし、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して効率的に構築され、どのブランドにもフィットする「カスタマイズオプション」を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして、AIアバターと幅広いカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なストーリーを実現することで、あなたのクリエイティブな取り組みをサポートします。このプラットフォームは、魅力的なアニメーションビデオコンテンツの生成プロセスを簡素化します。
HeyGenはスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して、あなたの書いたスクリプトを自動的に洗練されたビデオに変換し、高品質のボイスオーバー生成と同期された字幕を完備します。この効率的なプロセスにより、HeyGenはコンテンツ作成を効率化するための不可欠なビデオメーカーとなります。
HeyGenで作成したビデオの視覚的な外観やブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴやブランドカラーを組み込むための強力なブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、あなたのビデオが完璧にアイデンティティに合致するようにします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、テンプレートやシーンを簡単にパーソナライズでき、あなたが究極のビデオエディターになります。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けのビデオ作成と配信をどのようにサポートしていますか？
HeyGenは、さまざまなアスペクト比と広く互換性のあるMP4形式でビデオを作成およびダウンロードできるようにし、ソーシャルメディア統合や多様なプラットフォームに非常に適しています。この柔軟性により、ビデオメーカーの取り組みがチャネルを超えて効果的に意図したオーディエンスに届くことを保証します。