新製品ラインを発表する小規模ビジネスオーナー向けにデザインされた30秒のマーケティングビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るく、活気があり、モダンで、店舗の設定で製品のクイックカットを特徴とし、親しみやすく熱意のあるナレーションが付いています。このビデオは、HeyGenの強力なナレーション生成機能を活用して、店舗ビデオジェネレーターを使用して魅力的なコンテンツを簡単に生成する方法を示します。

ビデオを生成