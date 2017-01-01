ストアフロントビデオジェネレーター：魅力的な製品ビデオを作成
直感的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、製品説明を数分で魅力的なマーケティングビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインリストを強化したいeコマースマネージャーを対象とした45秒の製品説明ビデオを作成してください。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナル、かつミニマリストで、製品の特徴を明確に示すことに焦点を当てています。AIアバターが情報を簡潔かつ権威あるトーンで提示し、主要な販売ポイントを強調します。HeyGenのAIアバターフィーチャーは、この製品ビデオジェネレーターの中心となり、ライブアクターを必要とせずに洗練されたプレゼンテーションを提供します。
キャンペーンのエンゲージメントを最大化したいデジタルマーケター向けにカスタマイズされた60秒のソーシャルメディア広告を開発してください。ビジュアルスタイルは速いペースで、鮮やかな色彩とトレンディなバックグラウンドミュージックを取り入れ、テキストオーバーレイとエネルギッシュなトランジションを組み込んで注意を引きます。このAIビデオジェネレーターのプロンプトは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、さまざまなコンテンツからプロフェッショナルなビデオを迅速に組み立てることを強調し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適です。
ブログ投稿を迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換したいコンテンツクリエイター向けに、簡潔な20秒のビデオスニペットを制作してください。ビデオは情報的で要点を押さえ、シンプルなアニメーション、画面上のテキスト、主要なポイントを読み上げる明確な合成音声を特徴としています。このビデオ作成演習は、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能の効率性を強調し、書かれたコンテンツを最小限の労力で動的なビジュアルに変換し、プラットフォーム全体でコンテンツを再利用するのに理想的です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ビデオ作成をアクセスしやすく効率的にするために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。リアルなAIアバターと直感的なテキストからビデオへの機能を活用することで、ユーザーは高品質なAIビデオを簡単に作成でき、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenは効果的なマーケティングビデオや製品説明を作成できますか？
もちろんです。HeyGenは強力な製品ビデオジェネレーターとして機能し、企業がプロフェッショナルなマーケティングビデオや詳細な製品説明を作成できるようにします。さまざまなビデオテンプレートとカスタマイズ可能なナレーションを使用して、オーディエンスに魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenはビデオコンテンツをパーソナライズするためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、ビデオコンテンツをパーソナライズするための強力なツールを提供しており、多様なAIアバターの選択肢やブランドコントロールの統合が可能です。また、メディアライブラリやストック映像オプションを活用して、クリエイティブな成果を向上させ、特定のニーズに合わせてビデオをカスタマイズできます。
HeyGenは魅力的なストアフロントビデオをどのように作成しますか？
HeyGenは理想的なストアフロントビデオジェネレーターとして機能し、製品やサービスのための魅力的なビジュアルコンテンツを作成できます。テキストをビデオに変換する機能をプロフェッショナルなナレーションや動的なテンプレートと組み合わせて、顧客を引き付ける魅力的なビジュアルストーリーを簡単に作成できます。