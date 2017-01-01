店舗プロモビデオメーカー：簡単で効果的
AIを活用したテンプレートとシーンで、店舗のための素晴らしいマーケティングビデオを手軽に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
消費者を対象にした15秒のソーシャルメディア広告を作成し、今後のフラッシュセールを告知します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、エキサイティングなカットと祝祭的なグラフィックを使用し、現代的なポップミュージックを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、注目を集め、期間限定オファーの緊急性を高める魅力的なビジュアルを迅速に生成します。
信頼できるサービスを求める潜在顧客向けに、45秒の説得力のあるマーケティングビデオを制作します。ビジュアルスタイルは温かく招かれるもので、柔らかい照明と控えめな背景音楽を使用します。HeyGenのAIアバターを使用して、輝かしいレビューを提示し、社会的証明にプロフェッショナルでありながら個人的なタッチを加えます。
忙しいプロフェッショナル向けに、ユニークなサービスや複雑な製品機能を詳述する60秒の説明ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンでミニマリストであり、ポイントを明確にするためにインフォグラフィックスタイルのアニメーションを組み込みます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成されたプロフェッショナルで明確なナレーションが、価値提案を強調しながら説明を導きます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして店舗のマーケティングビデオ作成を簡単にしますか？
HeyGenは直感的なAIツールを使用して、店舗のための魅力的なマーケティングビデオを簡単に制作できます。多様なカスタマイズ可能なテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを活用して、クリエイティブなコントロールを維持しながら、高品質なプロモーションビデオコンテンツを迅速に生成します。
HeyGenはAIを活用したツールで魅力的なビデオ広告を作成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIツールを統合して、ビデオ広告を向上させます。私たちのプラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ生成とAIボイスオーバーを可能にし、注目を集めるプロフェッショナルで魅力的なプロモーションビデオを提供します。
HeyGenはプロモーションビデオのカスタマイズにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？
HeyGenはプロモーションビデオのための広範なクリエイティブコントロールを提供し、コンテンツをブランドに合わせて調整できます。ロゴや色のためのブランディングコントロールを利用し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートにアクセスし、完璧なプレゼンテーションのためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを正確に調整します。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けにプロモビデオを最適化するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにプロモビデオを簡単に最適化するために設計されています。自動字幕/キャプションや柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートなどの機能により、ビデオ広告が完璧にフォーマットされ、より広い視聴者にアクセス可能になります。