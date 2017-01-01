小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、新しい商品ラインを店舗で紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、背景音楽は元気づけるものを使用し、明確で熱意あるAIのナレーションが主な特徴と利点を発表します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使って、簡単に始められることを強調します。

