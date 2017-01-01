ストアオープニングビデオメーカー：ビジネスをインパクトで始める
直感的なテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディア向けのプロフェッショナルなストアオープニングビデオを簡単に作成し、素晴らしいスタートを切りましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインのテクノロジー愛好家を対象にした洗練された45秒の「イントロメーカー」ビデオを開発し、未来的なビジュアルとクリアなサウンドデザインで画期的な製品発表を行いましょう。HeyGenのAIアバターを活用して主要な機能を紹介し、現代的で魅力的な新製品の紹介を実現しましょう。
ソーシャルメディアのフォロワー向けに魅力的な15秒の「近日オープンビデオ」ティーザーをデザインし、神秘的でソフトな照明のビジュアルとアンビエントなバックグラウンドミュージックで新しい小売スペースへの期待を高めましょう。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して興味を引くメッセージを届け、日付を保存するよう促しましょう。
バーゲンハンターや既存の顧客層に向けた大胆な60秒の「セール」告知ビデオを制作し、ダイナミックでカラフルなグラフィックとエネルギッシュな音楽で特別オファーを強調し、真にプロフェッショナルなビデオを提供しましょう。HeyGenの字幕/キャプションを実装して、すべての視聴者に最大限のアクセス性と明確さを確保し、即時のエンゲージメントを促進しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなストアオープニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートの幅広い選択肢とドラッグ＆ドロップエディターを提供しており、プロフェッショナルなストアオープニングビデオや魅力的な「近日オープンビデオ」を迅速に制作するのを簡単にします。強力なカスタマイズツールを使用して、ブランドの独自性を簡単に追加できます。
HeyGenはユニークなグランドオープニングビデオコンテンツのためのクリエイティブツールを提供していますか？
もちろんです！HeyGenはAIビデオ技術を活用しており、AIアバター、ダイナミックなアニメーション、さらには驚くべきロゴの公開を組み込むことができ、ソーシャルメディアでのグランドオープニングビデオメーカーのプロジェクトを際立たせます。これにより、クリエイティブな成果が大幅に向上します。
自分のブランドや音楽でオープニングビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenの強力なビデオメーカーを使用すると、ロゴの追加や色の調整を含むブランディングを完全にコントロールできます。カスタム音楽を統合し、ボイスオーバー生成を利用してイントロメーカーを本当にパーソナライズし、強いインパクトを与えることができます。
HeyGenはどのようにしてグランドオープニングビデオをソーシャルメディア向けに最適化しますか？
HeyGenはさまざまなプラットフォームに適したプロフェッショナルなビデオコンテンツを制作できるようにし、最適な表示のためのアスペクト比のリサイズをサポートしています。これにより、製品発表やストアオープニングビデオメーカーの成果物が常に素晴らしく見え、すべてのソーシャルメディアチャネルで視聴者を引き付けます。