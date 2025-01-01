今月のストアビデオメーカー：簡単で魅力的
トップストアを簡単に紹介。直感的なテンプレートとシーンで、数分で魅力的な「今月のストア」ビデオを作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
マーケティングマネージャーや効率的なコンテンツ作成を求めるeコマースストアを対象に、「今月のストア」からの主要製品やサービスを強調する洗練された45秒のプロモーションビデオを開発してください。このビデオは、現代的でダイナミックな製品中心のビジュアルを特徴とし、魅力的なバックグラウンドミュージックで強化され、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、アイデアを迅速に説得力のある物語に変換し、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートによる高品質なビジュアルでサポートされます。
新しい起業家がHeyGenを「アイデア-to-ビデオジェネレーター」として活用し、ビジネスのプロモーションを効果的に開始する方法を紹介する、インスピレーションを与える60秒の説明ビデオを制作してください。新しいビジネスオーナーやマーケティング初心者を対象にしています。このビデオは、クリーンで指導的かつフレンドリーなビジュアルスタイルを採用し、AIアバターを使用して視聴者をプロセスに案内し、字幕/キャプションで最大のアクセシビリティを確保し、技術的な障害なしにビデオ作成ソフトウェアの力を示します。
既存の「プロモ広告」を異なるプラットフォーム向けに再利用するための20秒のソーシャルメディア広告を設計してください。特にソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエーターがリーチを最大化するために求めています。このテンポの速いトレンディなビデオは、モバイルファーストのビジュアルを採用し、キャッチーなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなチャンネルに完璧にフィットし、迅速な展開のために多様なテンプレートとシーンを通じて簡単に適応可能です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のマーケティングキャンペーンを強化できますか？
HeyGenはAIプロモビデオメーカーであり、ビジネスがプロフェッショナルなプロモビデオを効率的に作成するのを支援します。簡単なドラッグ＆ドロップエディターとAIビジュアルを提供し、すべてのマーケティングキャンペーン向けに魅力的なソーシャルメディアビデオを生成します。
HeyGenが効果的なアイデア-to-ビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なセルフサービスビデオ制作ツールで、あなたのコンセプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。豊富なビデオテンプレートとAIビジュアルを活用して、クリエイティブなアイデアを迅速に実現します。
HeyGenはブランドに合ったプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは、カスタムロゴやカラーなどの包括的なブランディングコントロールを使用して、一貫性のあるブランドに合ったビデオを作成することを可能にします。これにより、すべてのプロモビデオがさまざまなソーシャルメディアチャンネルでブランドアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenはグローバルなビジネスビデオ作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、AIによるボイスオーバーや自動字幕などの高度な機能を備えたビジネスビデオ作成を簡素化し、コンテンツを世界中でアクセス可能にします。適切なソーシャルチャンネル向けにビデオを簡単にリサイズでき、多様なオーディエンスに最大限のエンゲージメントを確保します。