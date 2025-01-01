初心者トレーダー向けに、ローソク足パターンの基本を説明する1分間の教育ビデオを制作してください。クリーンでインフォグラフィックスタイルのビジュアルと、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを用いてください。この「トレーディング戦略ビデオ」は、複雑な概念を解き明かし、市場に新しく参入する人々にとってアクセスしやすくすることを目的とし、「AIビデオジェネレーター」の機能を活用して効率的なコンテンツ作成を実現します。

