株式取引ビデオメーカー：魅力的な金融コンテンツを作成

AIパワードツールとスクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換で、プロフェッショナルなトレーディング戦略ビデオを迅速に制作。

初心者トレーダー向けに、ローソク足パターンの基本を説明する1分間の教育ビデオを制作してください。クリーンでインフォグラフィックスタイルのビジュアルと、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを用いてください。この「トレーディング戦略ビデオ」は、複雑な概念を解き明かし、市場に新しく参入する人々にとってアクセスしやすくすることを目的とし、「AIビデオジェネレーター」の機能を活用して効率的なコンテンツ作成を実現します。

サンプルプロンプト1
中級トレーダーがチャート指標をマスターするために、鮮明な画面録画セグメントとアニメーションハイライトを含む90秒のデモンストレーションが非常に効果的です。理想的な「ビデオエディター」のワークフローは、AIアバターがステップを紹介し、「AIパワードツール」の体験を向上させ、プラットフォームユーザーに実用的な応用を明確に示します。
サンプルプロンプト2
アクティブトレーダー向けに、主要な経済ニュースと株価変動への影響を要約した45秒の市場アップデートを開発してください。メディアライブラリ/ストックサポートからの株価チャートと関連ニュースクリップの高速カットを使用し、インパクトのあるボイスオーバーを添えます。この「ビジネスビデオメーカー」制作は、忙しい投資家に迅速に情報を提供し、「株式取引ビデオメーカー」としてのHeyGenの効率性を示します。
サンプルプロンプト3
新しい投資家向けに、最初の証券口座の設定と基本的なリスク管理を詳細に説明する包括的な2分間の「ハウツー」ガイドが必要です。明確なステップバイステップのビジュアルと親しみやすく安心感のあるトーンで提示します。特に、HeyGenによって生成された正確な字幕/キャプションを含め、最大限のアクセシビリティを確保し、市場参入を考えている誰にでもアプローチしやすい「トレーディング戦略ビデオ」とします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

株式取引ビデオメーカーの使い方

AIパワードツールを活用して、複雑な戦略を明確かつ効果的に説明するプロフェッショナルな株式取引ビデオを簡単に作成。

1
Step 1
トレーディングスクリプトを作成
トレーディングの洞察を入力し、包括的なスクリプトを作成します。当プラットフォームは、スクリプトからの高度なテキストからビデオへの変換機能を提供し、シームレスなビデオ生成を実現します。
2
Step 2
ビデオテンプレートを選択
プロフェッショナルなビデオテンプレートの多様なライブラリから選択し、コンテンツのビジュアル基盤を確立します。メッセージに合わせてカスタマイズしてください。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加
プロフェッショナルなボイスオーバー生成でスクリプトを生き生きとさせます。さまざまなAIボイスから選択し、株式取引ビデオを効果的にナレーションします。
4
Step 4
字幕とキャプションを適用
正確な字幕とキャプションを簡単に生成して適用し、ビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。ソーシャルメディアでの共有に最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育的なトレーディングコースを開発

複雑な戦略や市場分析を学ぶための包括的なビデオコースを簡単に作成し、学習とリーチを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして株式取引ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIパワードツールを活用して、魅力的な株式取引ビデオの作成を簡素化します。スクリプトからのテキストからビデオへの変換を利用して、さまざまなプラットフォーム向けにトレーディング戦略ビデオを迅速に生成できます。

HeyGenはビジネス向けにどのようなAIビデオジェネレーター機能を提供していますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、AIアバター、ボイスオーバー生成、自動字幕とキャプションを含む強力な機能を提供します。これにより、ビジネスはプロフェッショナルな品質で効率的にビデオコンテンツをカスタマイズできます。

HeyGenは金融ビデオでのブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは効果的なビジネスビデオメーカーであり、ロゴや特定の色などのブランドコントロールをビデオに適用することができます。これにより、すべての金融サービスコンテンツとソーシャルメディアのアウトリーチで一貫性を確保します。

HeyGenでカスタム要素を追加し、ビデオをエクスポートするのは簡単ですか？

はい、HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグアンドドロップエディターと包括的なストック映像ライブラリを備えており、ビデオコンテンツのカスタマイズを簡単にします。その後、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートできます。