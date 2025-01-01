ストックニュースビデオメーカー: 魅力的な市場アップデートを迅速に作成

あなたの金融スクリプトをプロフェッショナルなニュースビデオに素早く変換します。スクリプトからのテキストビデオ機能でコンテンツ作成が簡単になります。

忙しいプロフェッショナルや投資家向けに、プロフェッショナルで簡潔なビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、30秒の魅力的なデイリーマーケットリキャップビデオを作成します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、「ストックニュースビデオメーカー」セグメントを迅速に組み立て、その日のトップ3の「ニュースヘッドライン」を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若い投資家や学生を対象に、複雑な金融概念を明確にする45秒の説明ビデオをデザインします。フレンドリーなAIアバターがプレゼンテーションを行い、情報豊かで明確なスタイルを採用し、「AIニュースビデオ」技術を利用します。HeyGenの「AIアバター」を使用して、シームレスな「ビデオ作成」体験を提供してください。
サンプルプロンプト2
一般の人々向けに、ソーシャルメディアで完璧な60秒のダイナミックなウィークリーマーケットトレンドリキャップを制作します。視覚的に豊かでテンポの速いスタイルを採用し、トレンドのオーディオとクイックカットを使用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、説得力のある「ストックアセット」を組み込み、インパクトのある「ソーシャルメディアビデオ」を作成します。
サンプルプロンプト3
トレーダーやアクティブな投資家向けに、重要な株式の動向に焦点を当てた緊急の15秒のブレイキングニュースアラートビデオを作成します。ビデオはインパクトのあるビジュアルスタイルで、大胆なテキストオーバーレイと明確な「ローワーサード」を備えています。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して、「ニュースビデオメーカー」のための迅速な更新を生成し、重要な情報を即座に伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ストックニュースビデオメーカーの使い方

ストックアセット、AI、直感的な編集ツールを使用して、プロフェッショナルなニュースビデオを簡単に作成し、視聴者に情報を提供し、引き付けます。

1
Step 1
ニューステンプレートを選ぶ
広範なライブラリから事前にデザインされたニューステンプレートを選択し、ビデオプロジェクトのプロフェッショナルな基盤を提供します。
2
Step 2
ストックメディアとスクリプトを追加
統合されたメディアライブラリから関連するストック映像や画像を追加してニュースストーリーを強化し、視覚的に魅力的でブランドに合ったものにします。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを適用
高度なボイスオーバー生成ツールを使用して自然な音声のボイスオーバーを生成し、ニュースのための明確で魅力的なナレーションを確保してビデオを洗練させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
さまざまなアスペクト比でニュースビデオを最終化し、すべてのソーシャルメディアプラットフォームやデジタルチャネルで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

情報豊富な金融コンテンツを開発

.

教育的な金融コンテンツや市場分析ビデオの制作を容易に拡大し、より広い視聴者に情報を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはニュースビデオメーカーになるプロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなAIニュースビデオに簡単に変換できる直感的なプラットフォームを提供することで、ニュースビデオ作成を革新します。すぐに使えるテンプレート、豊富なメディアライブラリのストックアセット、AIアバターを活用して、効率的に魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenは魅力的なニュースビデオを作成するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、スムーズなトランジション、カスタマイズ可能なローワーサード、ダイナミックなニュースヘッドラインを含む強力なビデオ編集ツールを提供し、放送を強化します。ドラッグ＆ドロップ編集で、バックグラウンドミュージックやブランド要素を簡単に組み込んで、洗練された高品質のニュースビデオを作成できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの多様なストックニュースビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォーム向けに設計された強力なストックニュースビデオメーカーです。AIスクリプトジェネレーター、効率的なボイスオーバー生成、自動字幕/キャプション、異なるチャンネルでの最適な共有のためのアスペクト比のリサイズを備えています。

HeyGenがニュースビデオ作成の完全なソリューションである理由は何ですか？

HeyGenは、スクリプトに命を吹き込むための強力なテキスト読み上げツールと高度なAIアバターを統合した包括的なビデオ作成プラットフォームとして機能します。豊富なテンプレートとストックアセットのライブラリ、ニュースイントロメーカーのような機能を備えており、簡単に洗練されたビデオを制作できます。