チュートリアルのための究極のステップバイステップビデオメーカー
直感的なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に作成できます。経験は不要です。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
トレーニングマネージャーやプロダクトマネージャーを対象にした、60秒の洞察に満ちたビジュアルガイドを開発し、AI生成のビデオドキュメントを効率的に作成するためのステップバイステップビデオメーカーの利用方法を紹介します。クリーンでプロフェッショナルなグラフィカルスタイルと落ち着いた権威あるナレーションを用い、HeyGenの高度な「ナレーション生成」機能を強調します。
マーケティングプロフェッショナルやスタートアップを対象にした、45秒のインパクトのある説明ビデオをデザインし、新製品を効果的に紹介するための説明ビデオメーカーの使用方法を説明します。ビジュアル美学はモダンでダイナミックなアニメーションを特徴とし、魅力的で説得力のある声を組み合わせ、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を利用してコンテンツ作成を容易にします。
教育者や企業トレーナー向けに、90秒の情報豊かなビデオを作成し、ビデオ編集の経験がなくても誰でも魅力的なビデオコンテンツを簡単に制作できる方法を示します。情報豊かで視覚的に明確な画面共有スタイルを採用し、励ましのある親しみやすいトーンで、HeyGenの強力な「字幕/キャプション」を含めてアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはステップバイステップのビデオチュートリアル作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、事前のビデオ編集経験がなくても、魅力的なステップバイステップのビデオチュートリアルや説明ビデオを作成できるようにユーザーをサポートします。その直感的なプラットフォームにより、誰でも簡単にビデオドキュメントを作成できます。
HeyGenのビデオ作成プロセスにおけるAIの役割は何ですか？
HeyGenは、生成AIプラットフォームを活用して、スクリプトをAIアバターとリアルなナレーションを使用したダイナミックなビデオに変換します。ユーザーは、コンテンツを強化するために、幅広いテンプレートと200以上の異なる声や言語から選択できます。
HeyGenはソーシャルメディアやマーケティング用のビデオコンテンツ作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、製品ビデオやソーシャルメディア、YouTube向けのマーケティングコンテンツを含む幅広いビデオドキュメントの制作に最適です。その多様なツールは、さまざまなマーケティング戦略のニーズを効率的にサポートします。
HeyGen内でユーザーはどのようにビデオをカスタマイズできますか？
HeyGenは、多様なテンプレートとブランディングコントロールを備えた包括的なビデオエディターを提供し、ユーザーはロゴ、色、特定のテキストやキャプションでビデオをパーソナライズできます。これにより、各ビデオが独自のブランドを反映し、プロフェッショナルな外観を確保します。