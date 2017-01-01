チュートリアルのための究極のステップバイステップビデオメーカー

直感的なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に作成できます。経験は不要です。

小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、魅力的な30秒のビデオを制作し、ソーシャルメディアのチュートリアルビデオを迅速に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、親しみやすく明瞭なナレーションを加え、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して制作プロセスを効率化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
トレーニングマネージャーやプロダクトマネージャーを対象にした、60秒の洞察に満ちたビジュアルガイドを開発し、AI生成のビデオドキュメントを効率的に作成するためのステップバイステップビデオメーカーの利用方法を紹介します。クリーンでプロフェッショナルなグラフィカルスタイルと落ち着いた権威あるナレーションを用い、HeyGenの高度な「ナレーション生成」機能を強調します。
サンプルプロンプト2
マーケティングプロフェッショナルやスタートアップを対象にした、45秒のインパクトのある説明ビデオをデザインし、新製品を効果的に紹介するための説明ビデオメーカーの使用方法を説明します。ビジュアル美学はモダンでダイナミックなアニメーションを特徴とし、魅力的で説得力のある声を組み合わせ、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を利用してコンテンツ作成を容易にします。
サンプルプロンプト3
教育者や企業トレーナー向けに、90秒の情報豊かなビデオを作成し、ビデオ編集の経験がなくても誰でも魅力的なビデオコンテンツを簡単に制作できる方法を示します。情報豊かで視覚的に明確な画面共有スタイルを採用し、励ましのある親しみやすいトーンで、HeyGenの強力な「字幕/キャプション」を含めてアクセシビリティを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ステップバイステップビデオメーカーの使い方

複雑な手順を明確で魅力的なビデオチュートリアルに簡単に変換し、視聴者にわかりやすいビジュアルガイドを提供します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
テンプレートとシーンを使用して、事前にデザインされたテンプレートを選択するか、白紙のキャンバスから始めて、指導ビデオの基盤を設定します。
2
Step 2
コンテンツを追加
テキストを入力し、ビジュアルをアップロードするか、画面録画を利用して、プロセスの各ステップを正確に詳細化します。豊富なメディアライブラリ/ストックサポートがサポートします。
3
Step 3
強化を適用
プロフェッショナルなナレーションを生成し、字幕を追加して、メッセージがすべての視聴者に明確でアクセスしやすいようにします。ナレーション生成を通じて実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、さまざまな形式で簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアなどのプラットフォームでシームレスに共有します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員トレーニングとSOPを強化

.

インタラクティブなステップバイステップのAI生成ビデオドキュメントで、企業トレーニングと標準作業手順（SOP）を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはステップバイステップのビデオチュートリアル作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、事前のビデオ編集経験がなくても、魅力的なステップバイステップのビデオチュートリアルや説明ビデオを作成できるようにユーザーをサポートします。その直感的なプラットフォームにより、誰でも簡単にビデオドキュメントを作成できます。

HeyGenのビデオ作成プロセスにおけるAIの役割は何ですか？

HeyGenは、生成AIプラットフォームを活用して、スクリプトをAIアバターとリアルなナレーションを使用したダイナミックなビデオに変換します。ユーザーは、コンテンツを強化するために、幅広いテンプレートと200以上の異なる声や言語から選択できます。

HeyGenはソーシャルメディアやマーケティング用のビデオコンテンツ作成に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、製品ビデオやソーシャルメディア、YouTube向けのマーケティングコンテンツを含む幅広いビデオドキュメントの制作に最適です。その多様なツールは、さまざまなマーケティング戦略のニーズを効率的にサポートします。

HeyGen内でユーザーはどのようにビデオをカスタマイズできますか？

HeyGenは、多様なテンプレートとブランディングコントロールを備えた包括的なビデオエディターを提供し、ユーザーはロゴ、色、特定のテキストやキャプションでビデオをパーソナライズできます。これにより、各ビデオが独自のブランドを反映し、プロフェッショナルな外観を確保します。