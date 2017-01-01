ステップバイステップビデオジェネレーター：ハウツーガイドを簡単に作成

魅力的なハウツーガイドと説明動画を手軽に作成。直感的なテンプレートとシーンを活用してワークフローを簡素化。

HeyGenのAIアバターを活用し、小規模ビジネスオーナー向けに複雑なアイデアを紹介する45秒の魅力的な説明動画を作成してください。明るくモダンなビジュアルスタイルで、難しい概念をターゲットオーディエンスに分かりやすく伝え、親しみやすく熱意のあるナレーションを追加して案内します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、コンテンツクリエイター向けの30秒のパンチの効いたハウツーガイドを制作し、ソーシャルメディアでのエンゲージメントを最適化します。テンポの速いダイナミックなビジュアルスタイルとアップビートな音楽を採用し、字幕/キャプションを活用してプラットフォーム全体での最大のリーチを確保します。
サンプルプロンプト2
HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、新製品を紹介するマーケティングプロフェッショナル向けの60秒のプロフェッショナルなビデオを開発します。音声は自信に満ちた説得力のあるナレーションを特徴とし、洗練された高品質のビジュアルを補完して興味を引きます。
サンプルプロンプト3
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなデバイスでの明確さを確保し、新しいソフトウェアユーザー向けの50秒のステップバイステップのビデオをオンボーディングドキュメントとして設計します。クリーンで指導的なビジュアルスタイルを維持し、落ち着いた明確なナレーションでサポートし、正確な字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ステップバイステップビデオジェネレーターの仕組み

直感的なステップバイステップジェネレーターで、アイデアを魅力的なビデオに簡単に変換し、迅速かつプロフェッショナルな結果を実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートから始める
ビデオスクリプトを入力または貼り付けるか、さまざまな事前設計された「テンプレートとシーン」から選択してプロジェクトを開始します。この基礎的なステップが、魅力的なストーリーの舞台を整えます。
2
Step 2
AIアバターと音声を選ぶ
「AIアバター」を選択してメッセージを伝え、表現力豊かなAIナレーションと組み合わせて、ダイナミックで魅力的なビジュアルプレゼンテーションを作成します。
3
Step 3
ビジュアルを追加し、詳細を調整する
背景音楽、画像、またはストック映像でビデオを強化します。「字幕/キャプション」を簡単に追加およびカスタマイズして、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させ、メッセージを明確にします。
4
Step 4
作品をエクスポートして共有する
満足したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなプラットフォームに適したビデオを最終化します。高品質のビデオをダウンロードし、希望するチャンネルで即座に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業トレーニングとオンボーディングを向上

.

注目を集め、知識の定着を改善するダイナミックなステップバイステップのトレーニングモジュールとオンボーディングドキュメントを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画の作成を効率化しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、プロフェッショナルな説明動画を生成することで、ビデオ作成を革新します。すぐに使えるテンプレートを活用して、クリエイティブなビジョンを迅速に実現し、時間とリソースを節約します。

HeyGenはどのようなAI機能を提供してビデオを生成しますか？

HeyGenは、テキストプロンプトをダイナミックなAIビデオに変換するテキスト-to-ビデオ生成を含む高度なAI機能を提供します。また、リアルなナレーションを提供するAI音声ジェネレーターも備えており、コンテンツを強化します。

HeyGenはステップバイステップのハウツーガイドの作成を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なステップバイステップビデオジェネレーターとして機能し、詳細なハウツーガイドの作成に最適です。AIアバターを簡単に追加し、ナレーションを生成し、自動字幕を組み込んで、指導内容が明確でアクセスしやすいものにします。

HeyGenはビデオをカスタマイズするための柔軟な編集ツールを提供していますか？

はい、HeyGenはドラッグ＆ドロップ機能を備えたユーザーフレンドリーなビデオエディターを提供し、広範なカスタマイズを可能にします。ブランドコントロールを適用し、ロゴを統合し、特定の色を選択して、AIビデオがソーシャルメディアや他のプラットフォームに完全に適合するようにします。