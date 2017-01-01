ステップバイステップのチュートリアルビデオジェネレーター: 魅力的なガイドを作成
複雑な指示を明確で魅力的なコンテンツに変換します。AIアバターを活用して、ステップバイステップのガイドを簡単に提示します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケターを対象にした30秒のエネルギッシュで視覚的にダイナミックな指導ビデオを開発し、HeyGenのビデオテンプレートをソーシャルメディア用にカスタマイズする方法を示します。オーディオにはテンポの速いモチベーショナルな音楽を使用し、画面上のテキストとHeyGenの字幕/キャプションが、魅力的なコンテンツの迅速な作成を示します。
教育者や企業トレーナー向けに、複雑なソフトウェア機能を説明する60秒のプロフェッショナルで簡潔なステップバイステップのチュートリアルを制作します。ビジュアルデザインはクリーンで情報豊かであり、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、詳細なスクリプトを包括的なプロフェッショナルなステップバイステップのビデオチュートリアルにシームレスに変換し、明確さと保持を確保します。
eコマースストアオーナー向けに、新しい製品ページの設定に焦点を当てた45秒のイラスト製品ウォークスルーをデザインします。ビデオはHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを使用したクリーンな美学を持ち、穏やかで励みになるバックグラウンドミュージックを伴い、さまざまなプラットフォーム向けの多用途なアスペクト比のリサイズとエクスポートを示して締めくくります。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなステップバイステップのチュートリアルビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的な生成AIプラットフォームを使用して、プロフェッショナルなステップバイステップのビデオチュートリアルを簡単に制作できるようにします。スクリプトを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターと高品質のナレーションを提供することで、従来のビデオ編集スキルの必要性を大幅に削減します。
HeyGenはハウツービデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、ビデオテンプレートやブランディングコントロールの幅広い選択肢を提供し、ロゴや色を統合できます。また、多様なAIアバターと多言語サポートを活用して、特定のオーディエンスに合わせたチュートリアルビデオを作成できます。
HeyGenは指導ビデオにナレーションを生成し、キャプションを追加できますか？
はい、HeyGenは指導ビデオのためにテキストスクリプトから直接自然な音声のナレーションを生成することに優れています。また、自動的にクローズドキャプションや字幕を追加し、すべての視聴者がハウツービデオをアクセスしやすく、簡単にフォローできるようにします。
HeyGenを使って製品チュートリアルを作成するのに高度なビデオ編集スキルは必要ですか？
全く必要ありません。HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして設計されており、事前の高度なビデオ編集スキルがなくても誰でもチュートリアルビデオメーカーになることができます。生成AIプラットフォームは、スクリプトから最終製品チュートリアルまでの全プロセスを簡素化します。