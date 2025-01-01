ステップバイステップのチュートリアルビデオを簡単に作成する方法
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、アイデアを魅力的な指導ビデオに素早く変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
クリエイティブなプロフェッショナルが迅速なヒントを求めている場合、60秒のアニメーションチュートリアルを生成し、インスピレーションを与えるデザイン技法を紹介します。視覚スタイルはダイナミックで魅力的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なビジュアル資産とアップビートな音楽を使用して、複雑なクリエイティブプロセスを簡素化します。
技術に精通したユーザーを迅速なソフトウェアインストールに導くために、30秒のビデオチュートリアルが必要です。この簡潔な指導ビデオは、迅速な画面録画を特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションを補完して、すべての重要な詳細がアクセス可能で理解されるようにします。
新入社員向けに、会社の基本的なコンプライスポリシーをカバーする60秒のトレーニングビデオを作成します。温かく情報豊かなトーンを用い、HeyGenのAIアバターを活用して、資料を親しみやすく提示し、すべての新入社員にとってオンボーディングプロセスを歓迎的で明確なものにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは、広範な録画なしでビデオチュートリアルを作成するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとテキストビデオ機能を使用して魅力的なビデオに変換することで、説得力のあるチュートリアルビデオの作成を簡素化します。これにより、従来の録画ソフトウェアや広範なビデオ制作機器が不要になり、効率的にビデオチュートリアルを作成できます。
HeyGenは、指導ビデオを迅速に開発するためにどのような革新的な機能を提供しますか？
HeyGenは、書かれたスクリプトをカスタマイズ可能なAIアバターと自動音声生成を使用してプロフェッショナルな指導ビデオに変換します。この効率的なアプローチにより、YouTubeなどのプラットフォーム向けに字幕付きの高品質なトレーニングビデオを迅速に制作できます。
HeyGenは、一貫したブランディングを持つアニメーションチュートリアルビデオの制作を支援できますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバター、シーンテンプレート、メディアライブラリサポートを通じて、魅力的なアニメーションチュートリアルビデオの制作を可能にします。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、すべてのビデオコンテンツがブランドアイデンティティとシームレスに一致するようにします。
HeyGenは、スクリプトから詳細なステップバイステップのチュートリアルビデオを作成するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、計画されたスクリプトを詳細なステップバイステップのチュートリアルビデオに簡単に変換することを可能にします。強力なテキストビデオ機能とAI音声を活用し、統合されたストックメディアライブラリからの豊富なビジュアルで指導ビデオを強化してから公開します。