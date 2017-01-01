あなたのAI STEM教育ビデオメーカー

高校生向けに量子もつれの基礎を紹介する1分間の説明動画を作成し、HeyGenのAIを活用したSTEM教育ビデオクリエーター機能を利用します。ビジュアルスタイルはスリークで未来的なもので、粒子の明確なアニメーションを特徴とし、音声はHeyGenの音声生成を通じて生成されたアップビートで熱意あるナレーションで、STEM学習ビデオのような複雑なトピックをアクセスしやすく魅力的にします。

サンプルプロンプト1
成人学習者向けのバーチャル「ロボティクス入門」STEMワークショップに参加するための90秒の指導ビデオを開発し、モーター制御の主要概念を要約します。この教育ビデオは、プロフェッショナルなビデオ制作として作成され、画面上のテキストと図を使用したクリーンで企業的なビジュアルスタイルを特徴とし、専門家の観客に対して明確さを確保します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで、ユーザーはSTEMワークショップビデオメーカーコンテンツの構造化された情報豊富な要約を迅速に組み立てることができます。
サンプルプロンプト2
大学レベルの工学学生向けに航空宇宙における流体力学の原理に関する2分間の詳細なチュートリアルを制作し、堅牢なビジュアル学習体験を作り出します。ビデオは高度に学術的で詳細なビジュアルスタイルを採用し、複雑なシミュレーションとデータビジュアライゼーションを組み込み、正確で専門的なナレーションを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、詳細な書面による説明を魅力的なビジュアルと音声ナレーションに変換し、このSTEM教育ビデオメーカーを複雑な主題に対する強力なツールにします。
サンプルプロンプト3
K-8の学生を対象にした45秒のクイックガイドを作成し、光合成の概念を楽しく簡単に説明します。教育ビデオメーカーに最適です。ビジュアルとオーディオスタイルは明るくカラフルで魅力的で、親しみやすいアニメーションとわかりやすいナレーションを特徴とします。ユーザーはこのような教育ビデオを簡単に作成し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアや学習管理システムに最適化されたコンテンツを公開できます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

STEM教育ビデオメーカーの使い方

複雑な概念をアクセスしやすく動的な視覚学習体験に変え、魅力的で情報豊富なSTEM教育ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
STEMスクリプトを書く
教育コンテンツを変換するためにスクリプトを書いたり貼り付けたりします。**AIを活用したテキスト・トゥ・ビデオ作成**を利用して、ビデオの初稿を即座に生成します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
STEMレッスンを提示するために、プロフェッショナルな**AIアバター**の多様なライブラリから選択します。これらのリアルなプレゼンターは、教育コンテンツを魅力的な表情とジェスチャーで生き生きとさせます。
3
Step 3
音声を生成する
ビデオに明瞭で自然な音声を追加します。高度な**音声生成**機能により、スクリプトから直接ナレーションを作成し、複雑なSTEM用語の完璧な発音を保証します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
すべての要素を確認して作成を完了します。完了したら、汎用性のある**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能を利用して、任意のプラットフォーム用に高品質の**教育ビデオ**を希望の形式でダウンロードします。

STEM学習のエンゲージメントを向上

AIを活用したビデオを利用して、非常にインタラクティブで魅力的なSTEMレッスンを作成し、学生のエンゲージメントと知識の保持を劇的に向上させます。

background image

HeyGenのAIを活用したテキスト・トゥ・ビデオ作成はSTEM教育をどのようにサポートしますか？

HeyGenは高度なAIを活用したテキスト・トゥ・ビデオ作成を利用して、スクリプトを魅力的なSTEM教育ビデオに効率的に変換します。この革新的なプラットフォームにより、教育者はAIアバターとリアルな音声生成を使用して、複雑なSTEM概念をよりアクセスしやすくします。

HeyGenはカスタムブランディングを使用してプロフェッショナルなSTEM学習ビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはユーザーがSTEM学習ビデオのプロフェッショナルなビデオ制作品質を達成するのを可能にします。カスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールにより、教育ビデオが機関のアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenはSTEMの視覚学習体験を向上させるためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは最先端のAIアバターと高品質の音声生成を組み込んで、STEMトピックの視覚学習体験を大幅に向上させます。これらのAI機能により、伝統的な撮影を必要とせずに、動的で魅力的なプレゼンテーションが可能になります。

HeyGenはSTEMワークショップビデオを制作するための効率的なオンラインビデオメーカーですか？

はい、HeyGenは高品質のSTEMワークショップビデオを制作するために設計された非常に効率的なオンラインビデオメーカーです。その直感的なインターフェースと多様なテンプレートにより、ビデオ作成プロセスが効率化され、効果的なSTEMコンテンツの提供に集中できます。