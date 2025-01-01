STEM学習ビデオジェネレーター：魅力的なレッスンを作成

明確でプロフェッショナルな音声生成でSTEM学習のエンゲージメントを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
K-12の教師向けに、簡単な科学実験を示す45秒の魅力的なビジュアル学習体験を作成し、HeyGenのAIアバターを使用して手順を説明してください。音声スタイルは親しみやすく、熱意に満ちたもので、明るくカラフルなグラフィックと明確な字幕/キャプションをサポートし、すべての学習者にアクセスしやすくしてください。
サンプルプロンプト2
先進的なSTEM分野の研究者や教育者向けに、分子構造の最先端の科学的ビジュアライゼーションを示す90秒のプロフェッショナルな教育ビデオを制作してください。ビジュアルと音声スタイルは非常に洗練され、データ駆動型であり、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して複雑な図や正確な説明を提供し、最終出力がさまざまなプラットフォームに最適化されるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行ってください。
サンプルプロンプト3
オンラインコースクリエイター向けに、難しい工学原理を説明することでレッスンをよりインタラクティブで魅力的にすることに焦点を当てた2分間のSTEM学習ビデオをデザインしてください。ビデオはモダンでアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションを取り入れ、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを基に構築し、グローバルなリーチと理解のために明確な字幕/キャプションを組み込んでください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

STEM学習ビデオジェネレーターの使い方

複雑なSTEM概念を魅力的なビジュアルレッスンに変換します。私たちのAIを活用したプラットフォームは、教育者がプロフェッショナルで影響力のある指導ビデオを作成するのを支援します。

1
Step 1
教育用スクリプトを作成
プラットフォームにSTEMレッスンの内容を入力することから始めます。スクリプトからのテキストからビデオへの機能が、あなたの書いた素材を動的なビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
カスタマイズ可能な要素でビデオを強化します。多様なAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートから選んで、あなたの概念を視覚的に生き生きとさせましょう。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声を追加
高品質な音声で明確さを確保します。音声生成機能を利用してコンテンツをナレーションし、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを補完します。
4
Step 4
レッスンをエクスポートして共有
簡単に指導ビデオを完成させます。私たちのプラットフォームはアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、STEMコンテンツをあらゆる学習管理システムに対応させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習のエンゲージメントを向上

インタラクティブでダイナミックなAIを活用したビデオレッスンを通じて、STEM科目での学生のエンゲージメントを高め、知識の定着を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenは教育者向けのSTEM学習ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIを活用したテキストからビデオへのプラットフォームは、複雑なSTEM概念を魅力的なビジュアル学習体験に変換し、教育者がプロフェッショナルな教育ビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトをAIアバターとプロフェッショナルな音声で動的なコンテンツに変えることで、科学的なビジュアライゼーションをアクセスしやすくします。

HeyGenは指導ビデオの生成にどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、リアルなAIアバターと高品質な音声生成をスクリプトから直接提供するエンドツーエンドのビデオ生成を行います。このAIビデオメーカーは、明確な字幕/キャプションと動的なグラフィックも含んでおり、あらゆる指導ビデオを強化します。

HeyGenはオンラインコースのために既存の学習管理システムと統合できますか？

はい、HeyGenは学習管理システムに最適化されており、プロフェッショナルな教育ビデオをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートできます。私たちのプラットフォームはシームレスな統合を保証し、オンラインコースのための魅力的なコンテンツを簡単に提供できます。

HeyGenには教育コンテンツのプロフェッショナルな品質とエンゲージメントを確保するためのどのようなツールがありますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレート、動的なグラフィック、そして豊富なメディアライブラリを含む包括的なツールセットを提供し、教育コンテンツを向上させます。ブランディングコントロールを使用して、プロフェッショナルなビデオ制作の品質を確保し、STEM学習のエンゲージメントを高めることができます。