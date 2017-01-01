STEM指導ビデオジェネレーター：魅力的なレッスンを作成

複雑なSTEM概念を、動的なAIアバターによって学生向けの魅力的な視覚学習体験に変換します。

K-12教育者向けに、量子もつれのような複雑なSTEM概念を簡単に理解できるセグメントに分解した、魅力的な1分間の指導ビデオを制作してください。視覚と音声のスタイルはアニメーションで、明確かつ魅力的であり、AIアバターが科学を説明する権威あるナレーション生成を特徴とし、抽象的なアイデアを若い学習者に具体化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインコースを構築するコンテンツクリエイター向けに、長い研究論文を魅力的な要約に迅速に変換する方法を示す、簡潔な45秒の説明ビデオを開発してください。視覚スタイルはプロフェッショナルでクリーンであり、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、動的なグラフィックスとプロフェッショナルなナレーションを使用して情報を効率的に伝え、HeyGenのテンプレートとシーンを活用します。
サンプルプロンプト2
大学生や研究者を対象にした、星のライフサイクルを示す詳細な2分間の科学的ビジュアライゼーションチュートリアルを作成してください。視覚スタイルは詳細で説明的であり、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して星の画像や正確な科学的図を組み込み、提示された資料の理解とアクセスを確保するために明確な字幕/キャプションを提供します。
サンプルプロンプト3
K-12教育者向けに、バーチャルリアリティを生物学の授業に効果的に統合するための60秒のチュートリアルを生成してください。ビデオは現代的で情報豊富な視覚スタイルを持ち、インタラクティブな要素を紹介し、AIアバターを活用して視聴者を直接的かつプロフェッショナルなトーンでプロセスを案内し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームでの最適な視聴体験を保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

STEM指導ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールを使用して、複雑な科学的および技術的概念を魅力的で高品質な指導ビデオに簡単に変換し、視聴者の学習を簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
STEMコンテンツのスクリプトを貼り付けるか、自動生成スクリプト機能を利用して複雑な概念を明確に表現し、テキストを直接ビデオに変換します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を選択
多様なAIアバターのライブラリからレッスンを提示するためのビジュアルを選び、指導スタイルに合わせて外見や声をカスタマイズします。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズ
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、科学的ビジュアライゼーションやメディアを豊富なライブラリから取り入れ、動的な学習環境を構築します。
4
Step 4
エクスポートと共有
自動生成された字幕でアクセス性を確保し、最終的な指導ビデオを希望のアスペクト比でエクスポートし、さまざまなプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習者のエンゲージメントと保持を向上

.

AIを活用して動的でインタラクティブな指導ビデオを制作し、STEM分野での学生のエンゲージメントを大幅に向上させ、知識の保持を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてSTEM指導ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用したプラットフォームを使用して、複雑なSTEM概念を魅力的な指導ビデオに変換します。テキストからビデオへの機能とリアルなAIアバター、そして自動生成されたナレーションを組み合わせることで、教育者やコンテンツクリエイターのためにビデオ作成プロセスを簡素化します。

HeyGenはSTEM教育ビデオを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、メディア統合による科学的ビジュアライゼーションサポート、包括的なブランディングコントロール、自動字幕/キャプションを提供し、アクセス性を確保します。また、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を可能にするアスペクト比のリサイズを利用することができ、視覚学習体験を強化します。

HeyGenは多様な教育ニーズに効率的に指導ビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenの直感的なインターフェースと豊富なテンプレートとシーンのライブラリにより、K-12教育者やオンラインコースクリエイターは高品質な説明ビデオを迅速に制作できます。テキストからビデオへの機能により、スクリプトをすぐに洗練されたビデオコンテンツに変換し、HeyGenを効果的な教育ビデオメーカーにします。

HeyGenのAIアバターとナレーションはSTEMビデオ制作にどのように役立ちますか？

HeyGenのAIアバターは一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供し、高価な撮影の必要性を減らします。また、AI生成のナレーションは複雑なSTEM概念の明確で正確な説明を保証します。これにより、クリエイターは高品質な指導ビデオを迅速かつ大規模に制作でき、HeyGenをリーディングAIビデオメーカーとして位置付けます。