STEM説明ビデオジェネレーター: 魅力的なレッスンを作成

複雑なSTEMの概念を強力なAIアバターで魅力的なビジュアル学習体験に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般の人々向けに設計された30秒の説明ビデオを想像してみてください。これは、AIビデオメーカー技術の最近の進歩を簡潔に紹介するものです。このダイナミックな作品は、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してテンポの速いビジュアルスタイルを実現し、アップビートなバックグラウンドミュージックと目立つ字幕を組み合わせて、高いエンゲージメントとアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
K-12の教育者とその生徒向けに、水循環を明確なステップバイステップのアニメーションプロセスで示す45秒のSTEM指導ビデオジェネレーターコンテンツが必要です。このビデオは、HeyGenのプロフェッショナルなAIアバターを使用して、権威あるが親しみやすいトーンで説明をガイドし、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルでさらに強化されます。
サンプルプロンプト3
新しいデータサイエンスプログラムの利点を強調するために、潜在的なオンラインコース受講者を対象とした75秒の教育ビデオメーカー作品を作成します。このビデオは、スムーズなトランジションと自信に満ちたナレーションで洗練されたプロフェッショナルな外観を必要とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームでの最適なプレゼンテーションを確保し、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトをビデオに変換します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

STEM説明ビデオ生成の仕組み

AIを活用したジェネレーターで魅力的なSTEM説明ビデオを迅速かつ効率的に作成し、複雑な概念を明確なビジュアル学習体験に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
STEMトピックのスクリプトを作成または貼り付けてください。テキストからビデオへの機能が、あなたの言葉を瞬時に基礎的なビジュアル説明に変換します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
プロフェッショナルなAIアバターを取り入れてスクリプトを強化し、複雑な概念を生き生きとさせ、教育コンテンツをダイナミックで魅力的にします。
3
Step 3
音声と字幕を追加
スクリプトにプロフェッショナルなAIボイスオーバーを生成し、複雑なSTEMトピックの理解を深める明確なナレーションを提供します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
説明ビデオを完成させ、MP4としてエクスポートし、すべての教育プラットフォームでシームレスに共有できるように完璧にフォーマットします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習のエンゲージメントを向上

STEM指導のためのダイナミックなAI生成ビデオで学習者の参加と知識の保持を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なSTEM説明ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、あなたのスクリプトを魅力的なSTEM説明ビデオに変換します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を利用して、複雑な科学的概念を明確で魅力的なビジュアル説明に簡単に生成できます。

HeyGenを効果的なSTEM指導ビデオジェネレーターにする特徴は何ですか？

HeyGenは、AIボイスオーバー、自動字幕、教育コンテンツ専用に設計された豊富なテンプレートとシーンを提供します。これにより、学習者のエンゲージメントを高めるプロフェッショナルなSTEM指導ビデオを作成できます。

HeyGenはK-12の教育者が教育ビデオを制作するのに適していますか？

もちろんです。HeyGenはK-12の教育者にとって優れた教育ビデオメーカーであり、使いやすいドラッグアンドドロップエディターと事前にデザインされたテンプレートを提供します。複雑なアイデアを簡単にし、オンラインコースのためのインパクトのある教育説明を作成できます。

HeyGenは私のコンテンツのためにアニメーションプロセスや科学的ビジュアライゼーションをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはアニメーションプロセスを完全にカスタマイズし、豊富な科学的ビジュアライゼーションをビデオに統合する力を提供します。包括的なメディアライブラリとブランディングコントロールにアクセスして、特定のニーズに合わせたユニークで魅力的なビジュアル学習体験をデザインできます。