マーケティングプロフェッショナル向けに、四半期の売上データをアニメーション化されたインフォグラフィック動画で紹介する30秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでダイナミックにし、AIによるナレーションで主要な統計を説明し、複雑なデータをステークホルダーにとって理解しやすくします。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、新しい製品機能を紹介する45秒の活気あるビデオを制作し、HeyGenのインフォグラフィック動画メーカーのカスタマイズ可能なテンプレートを活用します。ビジュアルスタイルはモダンで明るく、魅力的なバックグラウンドミュージックと明確なビジュアルを特徴とし、製品の利点を強調し、効果的なコンテンツがどれほど簡単に作成できるかを示します。
サンプルプロンプト2
教育者を対象にした60秒の情報ビデオを開発し、学生に複雑な統計概念をアニメーション化されたチャートを通じて簡単に理解させます。ビジュアルとオーディオスタイルは教育的で親しみやすく、AIアバターを利用してデータを明確かつ丁寧に提示し、抽象的な情報をアクセスしやすい学習体験に変えます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに、現在の業界データトレンドを視覚化してエンゲージメントを高める30秒のテンポの速いビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはトレンディで活気があり、キャッチーな音楽を使用し、主要な洞察を迅速かつ効果的に広範なオンラインオーディエンスに伝えるために、目立つ字幕/キャプションを使用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

統計ビデオメーカーの使い方

直感的なAI統計ビデオメーカーを使用して、複雑なデータを魅力的なアニメーションインフォグラフィック動画に簡単に変換し、効果的なデータ視覚化を実現します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
カスタマイズ可能なテンプレートから選択するか、空白のシーンから始めて、豊富なテンプレートとシーンのライブラリを使用してアニメーションインフォグラフィック動画をゼロから作成します。
2
Step 2
データ視覚化を追加
生データを簡単に入力し、アニメーションチャートやグラフで説得力のあるデータ視覚化に変換し、統計を生き生きとさせます。
3
Step 3
AIナレーションとブランディングを適用
高品質のAIナレーション生成でビデオをパーソナライズし、ブランドの独自性で要素をカスタマイズしてプロフェッショナルな仕上がりにします。
4
Step 4
魅力的なビデオをエクスポート
説得力のある統計ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でビデオにシームレスにエクスポートし、プレゼンテーションやソーシャルメディアで共有する準備を整えます。

使用例

データ駆動型のトレーニングとレポート

アニメーション統計を使用して企業トレーニングや内部レポートを強化し、主要データの理解とエンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenは私の統計ビデオプロジェクトをどのように強化できますか？

HeyGenは、複雑なデータを魅力的なアニメーションビデオに変換するために設計された高度なAI統計ビデオメーカーです。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレート、アニメーションチャートを組み合わせることで、説得力のあるプレゼンテーションのためのデータ視覚化プロセスを簡素化します。

HeyGenは動的なアニメーションインフォグラフィックビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはユーザーが洗練されたアニメーションインフォグラフィックビデオを簡単に作成できるようにします。豊富なビジュアルコンテンツライブラリを活用し、ブランディングコントロールを適用し、洗練されたビデオをエクスポートして、ソーシャルメディア、教育コンテンツ、またはマーケティング資料の洞察を効果的に視覚化できます。

HeyGenはデータ視覚化のためにどのようなAIツールを統合していますか？

HeyGenは、AIアバターやAIナレーション生成を含む強力なAIツールを統合し、データ視覚化を大幅に強化します。これにより、スクリプトからの動的なテキストからビデオへの変換が可能になり、コーディングスキルを必要とせずに複雑なデータをプロフェッショナルで魅力的な物語に変えることができます。

HeyGen内でアニメーションチャートやグラフをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenはアニメーションチャートやグラフの広範なカスタマイズオプションを提供し、特定のデータ視覚化ニーズに合わせて調整できます。色、フォント、スタイルなどの要素を簡単にカスタマイズし、統一感のあるプロフェッショナルな外観のためにブランディングコントロールを適用できます。