30秒のインスピレーションを与える動画を想像してください。対象は起業家志望者や小規模ビジネスオーナーです。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、様々な人々が事業を立ち上げる様子を素早いカットで見せ、アップビートなサウンドトラックと温かく親しみやすいナレーションが加わります。この動画は、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートと強力な「テンプレートとシーン」機能が、彼らのスタートアップのための「AIビデオメーカー」としてどのようにブランドストーリーを簡単に実現するかを強調します。

ビデオを生成