ブランドを立ち上げよう：スタートアップビデオジェネレーターが簡単に
スクリプトをスタートアップのための素晴らしいAIビデオに変換します。強力なテキストからビデオへのジェネレーターがビデオ制作ワークフローを自動化します。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツマーケター向けに45秒のビデオを作成し、プロフェッショナルなソーシャルメディアビデオを簡単に制作できることを紹介します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、多様なAIアバターが活気あるシーンテンプレートとシーン内で対話する様子を特徴とします。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、迅速なコンテンツマーケティングの作成を実演し、アップビートなバックグラウンドミュージックトラックを使用します。
国際的に拡大するグローバルマーケティングチームや企業向けに90秒のビデオを制作し、AIビデオが提供するシームレスな多言語サポートを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、HeyGenの強力な「AIアバター」が異なる言語で一貫したブランドメッセージを届ける様子をクリーンなオンスクリーングラフィックスで示し、AIビデオのグローバルリーチの能力を真に紹介します。
企業コミュニケーションスペシャリストや人事部門を対象にした2分間のビデオを生成し、内部トレーニングや発表のためのビデオ制作ワークフローを合理化することに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業向けでありながら親しみやすい「ナレーション生成」を特徴とし、複雑な情報を明確に伝え、HeyGenのAIビデオ編集ソフトウェアが企業コミュニケーションの効率とアクセス性をどのように向上させるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、スクリプトから画面までのビデオ制作ワークフロー全体を合理化します。このテキストからビデオへのジェネレーターは、直感的なAIツールを提供することでコンテンツマーケティングを簡素化し、企業がワークフローの自動化を通じてプロフェッショナルなAIビデオを迅速に制作できるようにします。
HeyGenはブランドオプションを備えたリアルなAIアバターを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは多様なAIアバターを提供し、ブランドアイデンティティを維持するために完全にカスタマイズ可能で、広範なクリエイティブコントロールを提供します。この生成AIビデオ機能により、ビデオコンテンツが常にブランドに合致し、非常に魅力的であることが保証されます。
HeyGenはグローバルコンテンツ配信のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力な多言語サポートと統合されたAIビデオ翻訳機能を提供し、グローバルなオーディエンス向けにコンテンツをシームレスにローカライズできます。私たちのプラットフォームは、先進的なAI音声ジェネレーターを使用して音声を同期させ、国際的なリーチのためにビデオ制作ワークフローを最適化します。
HeyGenのAIビデオ出力がプロフェッショナルで高品質である理由は何ですか？
HeyGenは、先進的なAIビデオ編集ソフトウェアと広範なクリエイティブコントロール機能を通じて、プロフェッショナルで高品質なビデオ出力を保証します。ユーザーは簡単にスタジオ品質のビデオを作成し、ブランドを反映させることができ、AIビデオコンテンツの新しい基準を設定します。