ブランドを立ち上げよう：スタートアップビデオジェネレーターが簡単に

スクリプトをスタートアップのための素晴らしいAIビデオに変換します。強力なテキストからビデオへのジェネレーターがビデオ制作ワークフローを自動化します。

開発者や技術系創業者を対象にした1分間のビデオを作成し、現代のスタートアップビデオジェネレーターの技術的利点を示します。ビジュアルスタイルはミニマリストでデータ駆動型、動的なテキストオーバーレイを使用し、明確で自信に満ちたAIのナレーションを伴い、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が技術文書を迅速に魅力的な解説に変換する効率性を特に強調し、AIビデオジェネレーターのリーダーとして位置付けます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやコンテンツマーケター向けに45秒のビデオを作成し、プロフェッショナルなソーシャルメディアビデオを簡単に制作できることを紹介します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、多様なAIアバターが活気あるシーンテンプレートとシーン内で対話する様子を特徴とします。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、迅速なコンテンツマーケティングの作成を実演し、アップビートなバックグラウンドミュージックトラックを使用します。
サンプルプロンプト2
国際的に拡大するグローバルマーケティングチームや企業向けに90秒のビデオを制作し、AIビデオが提供するシームレスな多言語サポートを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、HeyGenの強力な「AIアバター」が異なる言語で一貫したブランドメッセージを届ける様子をクリーンなオンスクリーングラフィックスで示し、AIビデオのグローバルリーチの能力を真に紹介します。
サンプルプロンプト3
企業コミュニケーションスペシャリストや人事部門を対象にした2分間のビデオを生成し、内部トレーニングや発表のためのビデオ制作ワークフローを合理化することに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業向けでありながら親しみやすい「ナレーション生成」を特徴とし、複雑な情報を明確に伝え、HeyGenのAIビデオ編集ソフトウェアが企業コミュニケーションの効率とアクセス性をどのように向上させるかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スタートアップビデオジェネレーターの仕組み

AIアバターとインテリジェントな自動化を使用して、プロフェッショナルでブランド化されたスタートアップビデオを迅速に作成し、コンテンツマーケティングの取り組みを強化します。

1
Step 1
スクリプトからビデオを作成
スクリプトまたはプロンプトを入力することから始めます。私たちの「スクリプトからのテキストビデオ」機能は、テキストを動的なビデオコンテンツに変換し、ビジュアルをナラティブに自動的に合わせます。
2
Step 2
AIアバターとスタイルを選択
ブランドを表現するために多様な「AIアバター」から選択します。外見や声をカスタマイズして、スタートアップのトーンとメッセージに完全に一致させ、プロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
ブランドコントロールとメディアを適用
高度な「ブランドコントロール（ロゴ、色）」を使用して、スタートアップのロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを統合します。ストックメディアや独自のアップロードを使用して、ユニークで一貫性のあるビジュアル体験を作成します。
4
Step 4
最適化されたビデオをエクスポート
自動ナレーションと字幕でビデオを仕上げます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、あらゆるプラットフォームに対応するビデオを準備し、ソーシャルメディアやマーケティングチャネルで即座に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功を強調

.

説得力のあるビデオ証言やケーススタディを簡単に制作し、スタートアップの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業のAIビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、スクリプトから画面までのビデオ制作ワークフロー全体を合理化します。このテキストからビデオへのジェネレーターは、直感的なAIツールを提供することでコンテンツマーケティングを簡素化し、企業がワークフローの自動化を通じてプロフェッショナルなAIビデオを迅速に制作できるようにします。

HeyGenはブランドオプションを備えたリアルなAIアバターを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは多様なAIアバターを提供し、ブランドアイデンティティを維持するために完全にカスタマイズ可能で、広範なクリエイティブコントロールを提供します。この生成AIビデオ機能により、ビデオコンテンツが常にブランドに合致し、非常に魅力的であることが保証されます。

HeyGenはグローバルコンテンツ配信のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは強力な多言語サポートと統合されたAIビデオ翻訳機能を提供し、グローバルなオーディエンス向けにコンテンツをシームレスにローカライズできます。私たちのプラットフォームは、先進的なAI音声ジェネレーターを使用して音声を同期させ、国際的なリーチのためにビデオ制作ワークフローを最適化します。

HeyGenのAIビデオ出力がプロフェッショナルで高品質である理由は何ですか？

HeyGenは、先進的なAIビデオ編集ソフトウェアと広範なクリエイティブコントロール機能を通じて、プロフェッショナルで高品質なビデオ出力を保証します。ユーザーは簡単にスタジオ品質のビデオを作成し、ブランドを反映させることができ、AIビデオコンテンツの新しい基準を設定します。