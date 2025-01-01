スタートアップトレーニングビデオジェネレーター: L&Dを迅速に作成
AIを使用して、L&Dチームが魅力的なトレーニングビデオやSOPを即座に作成できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
革新的なAIツールに興味を持つ潜在顧客を対象にした、60秒の魅力的な製品ビデオを作成してください。複雑なアイデアがどれほど迅速に魅力的なビジュアルに変わるかを紹介します。ビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用し、説得力のあるナレーションと多様なテンプレートとシーンを活用して、次世代AIビデオジェネレーターの主要機能を強調する、ダイナミックで洗練されたアニメーションスタイルであるべきです。
忙しいL&Dチーム向けに、AIを用いた簡略化された標準作業手順（SOP）を示す30秒の簡潔なトレーニングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、明確なグラフィックスと直接的で情報豊富な声を組み込み、HeyGenの自動字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、トレーニングビデオの作成を容易にします。
スタートアップの創業者やコンテンツクリエイターを対象にした、90秒のインスパイアリングなマーケティングビデオを制作してください。ビデオ制作を簡単にスケールアップする方法を示します。このビデオは、ビジョナリーでテンポの速いビジュアルスタイルと力強いナレーション、そして高揚感のあるバックグラウンドトラックを必要とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、プラットフォーム全体でコンテンツを最適化する、真に多用途なスタートアップトレーニングビデオジェネレーターとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをビデオAIに変換することで、プロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に制作できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、スクリプトを迅速に実現します。これにより、視聴者に響くダイナミックでインパクトのあるコンテンツが可能になります。
トレーニングビデオのためにAIアバターやボイスオーバーをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターとAIボイスオーバーの広範なカスタマイズを提供し、ブランドに完全にマッチさせることができます。多様なアバターと声を選択でき、トレーニングビデオが情報豊かでユニークなブランド体験を提供します。これにより、L&Dチームや従業員の学習体験が向上します。
HeyGenがスタートアップトレーニングビデオジェネレーターとして理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、AIを活用して高品質なトレーニングビデオやSOPを作成するための直感的なツールを提供する、スタートアップにとって究極のAIビデオジェネレーターです。すぐに使えるテンプレートを活用し、AIアバターや画面録画と組み合わせて、包括的なオンボーディングビデオを迅速に制作できます。学習と開発において効率とインパクトを追求しています。
HeyGenはどのようにしてテキストをAIでビデオに変換しますか？
HeyGenは、先進的なテキスト-to-ビデオAI技術を利用して、書かれたスクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換します。テキストを入力し、AIアバターとAIボイスオーバーを選択するだけで、プラットフォームが自動字幕付きの完全なビデオを生成します。この効率的なプロセスにより、プロフェッショナルなビデオの作成が非常に簡単になります。