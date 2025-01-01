スタートアップスポットライトビデオメーカー: あなたのビジョンを紹介
AIを活用したテキストから動画生成で、プロフェッショナルで高品質なビデオを数分で作成します。
B2Bクライアントをターゲットにした最新の製品を紹介する30秒のダイナミックな製品ビデオをソーシャルメディアキャンペーン用に開発します。視覚的に魅力的でブランド化された美学を採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能を組み合わせて、簡潔でインパクトのあるストーリーを作成し、字幕/キャプションを追加して幅広いアクセスを可能にし、クリアな音声で届けます。
見込み客を対象にした45秒の顧客成功事例ビデオを制作し、実際の証言とソリューションの具体的な利点を強調します。自然なナレーションを使用した本物でクリーンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して共感を呼ぶストーリーを作り、さまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートを準備します。
社内チームの更新やステークホルダーへの迅速な発表のための20秒のビジネスビデオを作成し、明確さと直接性に焦点を当てます。シンプルなビジュアルスタイルを選び、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して高品質なコンテンツを迅速に作成し、すべての重要な情報を効果的に伝えるためにクリアな音声とオプションの字幕/キャプションを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスタートアップが魅力的なスポットライトビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenはスタートアップが高品質なコンテンツと魅力的なスタートアップスポットライトビデオを簡単に制作できるようにします。AIアバターとテキストから動画生成を活用して、あなたの魅力的なストーリーを伝え、HeyGenはブランドを紹介するための理想的なスタートアップビデオメーカーです。
HeyGenがビジネスマーケティングのための先進的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは先進的なAIビデオメーカーとして、ダイナミックなAIアバターとシームレスなテキストから動画生成を提供し、インパクトのあるマーケティングコンテンツを作成するのに最適です。企業は統合されたボイスオーバーと字幕を使用して、プロフェッショナルなビデオキャンペーンを簡単に作成し、より広いオーディエンスにリーチできます。
HeyGenはブランド化された説明ビデオを作成するためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやカラーを任意の説明ビデオや製品ビデオに組み込むことができます。多様なテンプレートとメディアライブラリを活用して、ブランドアイデンティティに完全に一致する多様なコンテンツを生成できます。
HeyGenのオンラインビデオメーカーは新しいクリエイターにとってどれほど使いやすいですか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして設計されており、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェースを備えているため、プロフェッショナルなビデオ作成が誰にでもアクセス可能です。スクリプトから完成したビデオまでのプロセス全体を簡素化し、スタジオ品質のビデオを作成するための使いやすい体験を提供します。