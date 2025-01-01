スタートアップレポートビデオメーカー: 魅力的なビジネスビデオを作成
高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能でスクリプトをプロフェッショナルで目を引くビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客やソーシャルメディアのフォロワーを対象にした新しい製品機能を発表する30秒のダイナミックなマーケティングビデオをデザインしてください。魅力的でモダンなビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、メッセージを迅速に魅力的なビジュアルストーリーに変換し、幅広いアクセス性のために自動字幕/キャプションを完備してください。
新入社員や社内チーム向けに、会社の活気ある文化を示し「内部コミュニケーション」を促進する60秒の歓迎ビデオを制作してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してコンテンツを強化します。この作品は、フレンドリーで舞台裏のビジュアル感を持ち、軽快なバックグラウンドミュージックを備え、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンに基づいて、どの「ビジネスビデオメーカー」にも一貫性と魅力的な外観を保証します。
業界の仲間や潜在的なクライアントを対象にした権威ある50秒のプロフェッショナルビデオを開発し、HeyGenを「AIビデオメーカー」として使用して新たなトレンドに関する洞察を提供します。ビジュアルデザインはクリーンで情報豊かであり、自信に満ちたボイスオーバーと控えめなアンビエントミュージックを伴い、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスやスタートアップのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオメーカーであり、プロセスを簡素化し、ビジネスやスタートアップがプロフェッショナルなビデオを迅速に作成できるようにします。AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して、シンプルなスクリプトを魅力的なビデオに変換することができ、マーケティングビデオや内部コミュニケーションに最適です。
HeyGenを使用してブランドやプロフェッショナルな要素でビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenはブランドコントロールを使用してロゴや色を組み込む完全なカスタマイズを可能にします。さまざまなAIアバターから選択し、ストックメディアライブラリを活用して目を引くビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenが多様なコンテンツニーズに対して効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、テキスト・トゥ・ビデオ技術を使用してスクリプトから直接高品質のビデオを生成することで効率性に優れています。これにより、スタートアップレポートビデオ、トレーニングビデオ、ソーシャルメディアの更新など、スケーラブルなコンテンツの作成に最適です。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けのビデオ作成に使いやすいですか？
はい、HeyGenは簡単なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、誰でもビデオ作成が可能です。FacebookやYouTubeを含むさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化されたマーケティングビデオを簡単に制作し、高品質のフォーマットでエクスポートできます。